Música eletrônica e Orquestra de Viola Caipira serão atrações no Show de Férias

O Show de Férias, promovido pela Prefeitura de Holambra, que marca o encerramento das férias escolares, vai ser realizado no próximo final de semana, nos dias 27, 28 e 29. Com entrada gratuita, nos dois primeiros dias a população poderá curtir apresentação de DJ’s executando músicas eletrônicas a partir das 20h. Fechando a programação dessa edição, no domingo, às 9h, a Orquestra de Viola Caipira de Holambra (foto) se apresenta no Café, Viola e Flores. Todas as atrações acontecerão na Praça dos Pioneiros. (AS)