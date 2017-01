Prefeitura e Senar firmam parceria para desenvolver roteiro de Turismo Rural

A Prefeitura de Holambra e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) anunciaram o início de uma nova parceria voltada ao desenvolvimento do Roteiro de Turismo Rural na Cidade das Flores. A iniciativa oferecerá a pequenos, médios e grandes produtores locais, treinamentos mensais e gratuitos para identificar as vocações comerciais e estruturar os negócios, abordando, ainda, a exploração de novos serviços.

A intenção, segundo a diretora municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Alessandra Caratti, é incentivar o empreendedorismo e estabelecer um roteiro rural que permita a descentralização da atividade turística e a geração de um complemento de renda aos produtores holambrenses.

A primeira ação da parceria, que começou a ser costurada no final do ano passado, está prevista para fevereiro. Será uma palestra de introdução do programa que será desenvolvido em Holambra, voltada para agricultores, empresários e comerciantes do ‘trade turístico’. A data e local serão divulgados ao longo desta semana.

“Temos em Holambra um caso de sucesso, o Rancho da Cachaça, que participou do treinamento do Senar e hoje desenvolve um belo trabalho, com resultados muito positivos”, explicou o instrutor Eduardo Bettin, do Senar. “O que faremos com a prefeitura é levar essa mesma capacitação e conscientização a respeito das oportunidades do turismo rural a outros produtores dos mais diversos setores. Queremos identificar propriedades com potencial e treinar as pessoas para que esse potencial possa ser explorado”.

Serão, ao todo, nove meses de ações mensais, de março a dezembro, com diferentes temáticas e abordagens. “Nossa meta é encontrar e criar novos produtos que acrescentem atrativos à diversidade turística de Holambra”, comentou Alessandra. “O engajamento, em especial dos produtores e dos agentes de turismo receptivo, é fundamental para o sucesso do projeto”.

Senar – O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, criada em 1993 e administrada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), com o objetivo de implantar, organizar, administrar e executar, em todo o território nacional, a formação profissional rural e a promoção social.