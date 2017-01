Jaguariúna aposta no pagamento do IPTU em dia para superar crise financeira

Servidores municipais iniciaram distribuição de 23 mil carnês; receita com o imposto é fundamental para manutenção dos serviços públicos

A Prefeitura de Jaguariúna iniciou no último dia 14 a distribuição de 23 mil carnês do IPTU 2017 (Imposto Predial e Territorial Urbano). A distribuição é feita por funcionários da própria prefeitura. De acordo com a diretora do Departamento de Tributos, Lúcia de Fátima Domingos, a previsão é que todos os contribuintes recebam o carnê em casa até o final de janeiro. “Temos que levar em consideração algumas dificuldades de logística, como a chuva de hoje (17/01), por exemplo, mas nossa experiência nos diz que há condições de cumprirmos o prazo”, disse a diretora.

Os vencimentos da primeira parcela e da cota única, para quem pagar à vista, é dia 10 de fevereiro. Quitando o IPTU à vista o contribuinte terá um desconto de 6%. Já o pagamento parcelado pode ser feito em até 10 vezes, mas sem desconto. Segundo Lúcia Domingos, o pagamento pode ser feito em vários bancos, casas lotéricas e estabelecimentos conveniados com a rede bancária. Os bancos credenciados que recebem o IPTU 2017 em Jaguariúna são: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal (CEF), Bradesco e Itaú.

As casas lotéricas, por serem conveniadas com a CEF, também estão aptas a receber o imposto. Outra opção é o Banco Postal, que funciona nas agências do Correios e mantêm convênio com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil e o Bradesco, por sua vez, possuem ainda o chamado sistema “Multibancos”, o que lhes permite aceitar o pagamento do IPTU com cartões de outras instituições bancárias.

Quem preferir pagar o carnê diretamente no caixa deve procurar a CEF, onde o IPTU pode ser pago, também, nos caixas eletrônicos. Caso o contribuinte não receba o carnê do IPTU 2017 até o último dia de janeiro em sua casa, pode obter a segunda via do aviso-recibo ou boleto atualizado no site www.jaguariuna.sp.gov.br

Ainda de acordo com o Departamento de Tributos, a expectativa de arrecadação é de R$ 17,8 milhões. Até o ano passado a dívida ativa do município era de R$ 55 milhões. Para esclarecer eventuais dívidas o contribuinte jaguariunense deve entrar em contato com o Departamento de Tributos da Prefeitura, pelos telefones 3867-9742/9743/9749 e 9778.