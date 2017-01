Matrícula para aprovados de Holambra no Vestibulinho da ETEC termina dia 23

Teve início na última quinta-feira, dia 19, e termina na segunda, 23 de janeiro, o prazo para que os alunos aprovados no Vestibulinho da Escola Técnica Estadual (ETEC) em Administração façam suas matrículas. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da prefeitura e publicada no jornal impresso do JC Holambra na edição de sexta-feira, 20 de janeiro. Conforme o departamento municipal de Educação, o atendimento nesta segunda-feira será das 8h às 17h. O curso é gratuito e será ministrado a partir desse semestre em Holambra, nas dependências da Escola Municipal Parque dos Ipês.

O resultado da seletiva, realizada em 18 de dezembro, foi divulgado pelo Centro Paula Souza (confira lista abaixo). Dos 111 inscritos para a prova, 87 tiveram notas computadas e 24 foram desclassificados por ausência. Na primeira chamada, somente os 40 concorrentes mais bem classificados poderão pleitear a inscrição. Em caso de desistência ou abstenção, os próximos da lista serão comunicados.

Para se matricular o candidato deve apresentar o original e a cópia dos seguintes documentos: 1) documento de identidade com foto; 2) do CPF; 3) Histórico Escolar com certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio ou declaração de matrícula a partir da 2ª sério do Ensino Médio; e 4) duas fotos 3 x 4 recentes. “Os alunos classificados que não fizerem a matrícula dentro desse prazo perderão a vaga”, explicou a diretora municipal de Educação, Fabiana Alves Camilo.

Para ela, é fundamental que os estudantes matriculados valorizem os cursos, encarem a oportunidade com seriedade e se dediquem até o final. “Tivemos experiências muito positivas com os cursos técnicos gratuitos em Holambra. Eles deram novas perspectivas à vida de muitas pessoas”, comentou Fabiana. “Por serem cursos gratuitos, é comum que alguns abandonem no meio do caminho. Isso é muito prejudicial, pois acaba tirando de outras pessoas que gostariam de estudar e levar o curso a sério as chances de terem uma formação profissional”, concluiu.

Classificação Nº Inscrição Nome Nota 1 0096.05D.00101-6 ISAQUE AZARIAS DOS REIS 46,20 2 0096.05D.00064-4 ROGER GOMES DOS SANTOS 42,90 3 0096.05D.00050-4 GABRIELA BARBOSA DE MARCHI 42,90 4 0096.05D.00114-4 GABRIELA DA SILVA MAGALHAES 38,50 5 0096.05D.00104-1 CLAUDIRENE APARECIDA ARAUJO 37,40 6 0096.05D.00004-8 LEANDRO DA SILVA 37,40 7 0096.05D.00010-3 NATALIA BEATRIZ SCHENK 36,16 8 0096.05D.00001-2 MAYELLE MARIA MARIANO DE OLIVEIRA 36,16 9 0096.05D.00030-9 CAMILA BARBOSA 35,20 10 0096.05D.00054-1 BRENDA DE SOUZA 33,00 11 0096.05D.00024-3 JENIFER CRISTINA ARANTES 33,00 12 0096.05D.00062-0 STEFANY DE LIMA NOVAES 32,77 13 0096.05D.00081-4 EDCARLA ALVES PEIXOTO 31,90 14 0096.05D.00090-5 TIAGO DOS SANTOS DIAS 31,90 15 0096.05D.00048-6 LUIS HENRIQUE GONZAGA 31,90 16 0096.05D.00056-5 BRUNO DE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 31,00 17 0096.05D.00077-2 RENAN EDUARDO ROGERI DE FARIA 30,80 18 0096.05D.00087-5 CHRISTINA APARECIDA DA SILVA 30,51 19 0096.05D.00082-6 LUAN DE SOUZA GOMES 29,70 20 0096.05D.00076-0 JANETE KELLY SILVA 29,38 21 0096.05D.00042-5 WALISON LIMA GOMES 29,38 22 0096.05D.00112-0 CINTYA CRISTINA CIDADE 28,60 23 0096.05D.00111-9 RENATA APARECIDA DE PINA 28,60 24 0096.05D.00053-0 ANA CAROLINI DA SILVA PEREIRA 27,50 25 0096.05D.00029-2 SABRINA FIGUEIRA 27,50 26 0096.05D.00057-7 FELIPE CESAR SIQUEIRA 27,12 27 0096.05D.00020-6 ADRIELE DE LIMA VICENTE 26,40 28 0096.05D.00046-2 BENEDITA FRANCISCA ERNESTO 26,40 29 0096.05D.00098-0 FERNANDO DE OLIVEIRA 26,40 30 0096.05D.00021-8 VINICIUS ANTONIO MARCONI 26,40 31 0096.05D.00006-1 THAIS CAROLINE DA SILVA 26,40 32 0096.05D.00008-5 GABRIELA DE SOUZA 26,40 33 0096.05D.00002-4 TAIS ELAINE DA SILVA 26,40 34 0096.05D.00097-8 LAURA LUCIA DEN HARTOG 26,00 35 0096.05D.00073-5 ANNA CAROLINA DE GODOI 26,00 36 0096.05D.00031-0 HELOISA CRISTINAFREALDO 25,75 37 0096.05D.00051-6 MICAELA DE SOUZA DE OLIVEIRA 25,30 38 0096.05D.00094-2 PAMELA ROSA MALLIS 25,30 39 0096.05D.00007-3 ELISABETE PINHO DE MELLO 25,30 40 0096.05D.00092-9 GABRIELA VAN LEEUWEN 25,00 41 0096.05D.00012-7 LETICIA ROCHA ROMAO 24,20 42 0096.05D.00080-2 AMANDA ALVES DE ARAUJO 24,20 43 0096.05D.00016-4 RAIANE DE SOUZA MODESTO 24,20 44 0096.05D.00043-7 MARINA PERES MOLINARI 24,20 45 0096.05D.00055-3 BRENDA TRINDADE DUARTE 24,20 46 0096.05D.00069-3 MILLENA GABRIELA DE GODOI 24,00 47 0096.05D.00040-1 LUCAS MATHEUS ROLIM LOPES 23,73 48 0096.05D.00022-0 SUZANE BARBOZA FERREIRA 23,10 49 0096.05D.00093-0 LUIZ FERNANDO FILIPINI DOS SANTOS 23,10 50 0096.05D.00035-8 SABRINA OLIVEIRA MACHADO 22,60 51 0096.05D.00113-2 ANDRE FELIPE ROCHA

52 0096.05D.00107-7 PAULA CRISTINA SOARES 20,90

53 0096.05D.00099-1 ANDREIA APARECIDA DA SILVA MAFRA 20,90

54 0096.05D.00085-1 GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA CABRAL 20,90

55 0096.05D.00028-0 ANA BEATRIZ DE SOUZA ALVES 20,90

56 0096.05D.00084-0 CLODOALDO MORETTO 20,90

57 0096.05D.00027-9 MAIARA LUCAS VIEIRA 20,34

58 0096.05D.00089-9 MARCIA FAUSTINO DA SILVA 19,21

59 0096.05D.00100-4 RAPHAELA ALVES SISTI 19,00

60 0096.05D.00078-4 JHONE DOS SANTOS DIAS 18,70

61 0096.05D.00052-8 JENYFER GABRIELY NUNES DOS SANTOS 18,70

62 0096.05D.00025-5 VANESSA APARECIDA SILVA FERREIRA 18,70

63 0096.05D.00011-5 LETICIA BORBOSA ALVES 18,70

64 0096.05D.00041-3 JEREMIAS BESERRA AVELINO 18,08

65 0096.05D.00003-6 MAICON RODRIGUES DE SOUZA LIMA 17,60

66 0096.05D.00066-8 IURI RAFAEL JANINI 17,60

67 0096.05D.00047-4 MARCELA FAUSTINO DA SILVA RIBEIRO 16,95

68 0096.05D.00072-3 JULIANA JOANA 16,95

69 0096.05D.00115-6 STEFANY CAROLINE RAMOS DOS SANTOS 16,50

70 0096.05D.00063-2 WENDRIL CRISTIAN DE CAMPO 16,50

71 0096.05D.00083-8 KAREN TEIXEIRA 16,00

72 0096.05D.00103-0 VALERIA APARECIDA ADAO 16,00

73 0096.05D.00036-0 YASMIM CRISTINA MIRANDA DUARTE 15,40

74 0096.05D.00045-0 LUANA GABRIELA SILVERIO DIAS DE CARVALHO

14,69

75 0096.05D.00061-9 WERLLEY HENRIQUE ALVES 14,69

76 0096.05D.00005-0 JOAO PEDRO ROCHA DOS SANTOS 13,56

77 0096.05D.00038-3 RAQUEL ELIZANA BATISTA ROSA 13,20

78 0096.05D.00070-0 LARISSA RODRIGUES 13,20

79 0096.05D.00071-1 MARCIA MARIA DOS SANTOS 12,43

80 0096.05D.00059-0 EVELYN CAMILA GONCALVES DA SILVA 12,10

81 0096.05D.00086-3 TAINA REGINA DE SOUZA 11,00

82 0096.05D.00018-8 NATALIA TRINDADE EUFRASIO PEREIRA 11,00

83 0096.05D.00095-4 ANDRELINA NAVESDA SILVA 07,70

84 0096.00S.00287-2 LIDIA MAIARA DA SILVA SOUZA 28,25

85 0096.00S.01634-2 GISELLE SILVA DE SANTANA 22,60

86 0096.00S.00094-2 GABRIELA BERTON GERMANO 19,80

87 096.00S.00200-8 RAFAELA MEIRE DO NASCIMENTO SIQUEIRA 18,08

*Os quatro últimos colocados, apesar de terem nota superior aos que estão à frente, optaram pela disciplina de Administração como segunda opção. A primeira opção, Informática, não atingiu número suficiente de inscritos para fechamento de turma.

Fonte: Lista de Aprovados no Vestibulinhos das ETECs.