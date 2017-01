Prefeito de Holambra assume presidência da Associação das Estâncias Paulistas

Fernando Fiori de Godoy foi eleito por aclamação no último dia 19 de janeiro, assumindo como presidente da Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado (Aprecesp). A eleição reuniu prefeitos das 70 estâncias paulistas e foi realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo, com a presença do secretário estadual de Turismo, Laércio Benko, e dos deputados estaduais Cauê Macris, Campos Machado, Edmir Chedid, Itamar Borges, Célia Leão e Luiz Carlos Gondim. É a primeira vez que um prefeito de Holambra ocupa o posto.

Fernando Fiori assume a presidência da associação no lugar do ex-prefeito de Bertioga, Mauro Orlandini, que deixou o cargo no final do ano passado. A chapa eleita, intitulada “Turismo Forte”, conta ainda com os prefeitos de Itanhaém, Paranapanema, Santa Rita do Passa Quatro, Socorro e Campos do Jordão. Em seu discurso de posse o prefeito de Holambra disse estar honrado pela confiança recebida de seus pares e pronto para enfrentar novos desafios em defesa do desenvolvimento do turismo paulista.

“Presidir a Aprecesp é um grande privilégio, que será retribuído com muito trabalho e dedicação incessantes”, disse. “Cada uma a seu modo, as 70 estâncias associadas representam toda a riqueza e diversidade das belezas naturais, dos atrativos culturais e das tradições históricas do nosso Estado. Representam, sobretudo, a essência de um povo que se orgulha de viver no mais próspero e dinâmico ente-federativo do Brasil. Por isso merecem de nós, governantes e agentes políticos, comprometimento integral na busca por mais atenção, organização e investimentos”.

Enquanto presidente da associação, Fernando Fiori de Godoy terá a atribuição de intermediar os interesses do turismo dos 70 municípios que integram a Aprecesp junto aos órgãos de governo durante um ano, além de presidir as reuniões, desempatar votações e elaborar pautas para discussão de ações voltadas ao setor junto aos demais prefeitos associados. O prefeito holambrense disse que os obstáculos impostos pela crise financeira no país deram novos contornos ao comportamento do turista brasileiro, que redirecionou sua atenção a opções caseiras, por serem mais próximas e mais econômicas.

Elogio

“O turismo doméstico já representa mais de 94% de toda a atividade turística em território nacional. Há, dentro do Brasil, um amplo potencial que pode e deve ser explorado pelos municípios paulistas. E o nosso país pode e precisa avançar a passos largos no que diz respeito à atração de visitantes e investimentos externos. Precisamos fazer parte desse processo”, destacou.

O secretário de Turismo do Estado, Laércio Benko, elogiou a atuação do prefeito de Holambra e se disse convicto dos bons resultados que virão com seu trabalho à frente da Aprecesp. “O presidente Fernando tem competência e preparo para replicar no Estado o belíssimo trabalho que desenvolve em sua cidade, Holambra, que é mostra do seu conhecimento de Turismo e de Gestão Pública”, destacou Benko.