Prefeitura inicia distribuição de carnês do IPTU 2017 em Holambra

A Prefeitura de Holambra começou a distribuir nesta quinta-feira, 19 de janeiro, os mais de 4,8 mil carnês do IPTU 2017, o Imposto Predial e Territorial Urbano. A entrega será feita nos domicílios dos contribuintes por servidores municipais e deverá ser concluída até o final do mês. Quem preferir, no entanto, pode acessar o carnê antecipadamente, via internet, pelo site da Prefeitura, neste endereço: www.holambra.sp.gov.br/iptu2017.

Os vencimentos da primeira parcela e da cota única, para quem optar pelo pagamento à vista, serão no dia 10 de fevereiro. O parcelamento pode ser feito em até 10 vezes fixas, enquanto a cota única oferece ao contribuinte desconto de 10% sobre o valor integral do imposto. A partir desse ano, os bancos credenciados para pagamento do IPTU e de outros tributos municipais, até a data de vencimento, são a Caixa Econômica Federal (CEF), incluindo as Casas Lotéricas, e o Banco Itaú.

Este último, somente pelo internet banking ou no autoatendimento de caixas eletrônicos nas agências. Após o vencimento, os boletos serão aceitos somente pela CEF e as casas lotéricas com 2% de multa e 1% de juros ao mês. O valor do tributo, em 2017, foi corrigido em 7,87%, seguindo a variação inflacionária calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A expectativa de arrecadação da Prefeitura de Holambra é de R$ 5,28 milhões, cerca de 8% das receitas correntes previstas para esse ano.