Câmara de Posse aprova parcelamento da dívida do município com o IPREM

Débito deixado pela administração anterior chega a R$ 3,3 milhões, segundo o atual governo, e será quitado em cinco anos

As atividades legislativas começaram antes do prazo em Santo Antônio de Posse. Atendendo a uma solicitação do Executivo, o presidente da Câmara Municipal, Hiroshi Onoda (PTB), realizou a primeira sessão extraordinária do ano no último dia 17. O objetivo foi votar em regime de urgência um projeto de lei enviado pela prefeitura, que pedia a aprovação do parcelamento da dívida do Executivo com o Fundo de Previdência dos Servidores municipais em 60 parcelas, ou seja, em cinco anos.

A medida foi necessária, segundo Onoda, porque a gestão anterior, do prefeito Maurício Comisso, não fez o repasse das contribuições previdenciárias da parte patronal ao Regime Próprio de Previdência Social dos Funcionários Públicos, relativas aos meses de abril a dezembro de 2016. Sem receber os repasses, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santo Antônio de Posse – (IPREM Posse) teria sérias dificuldades para honrar seus compromissos com o funcionalismo público.

Um levantamento feito pela gestão do prefeito Norberto de Olivério Junior, aponta que a dívida deixada pela administração anterior com o IPREM soma R$ 3.328.186,55. Esse valor engloba o não repasse da contribuição patronal de 34,92% sobre a folha de pagamento dos servidores municipais durante nove meses consecutivos e mais o décimo terceiro salário, acrescidos de juros e multas.

Outro agravante para a situação é que sem o acordo para regularizar essa dívida o município ficaria impedido de receber transferências de recursos do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. De acordo com a lei, a prefeitura possense também não poderia celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções de órgãos e entidades da União, agravando ainda mais as dificuldades financeiras dos cofres públicos.

Diante da urgência e da necessidade de uma solução imediata para o saneamento da dívida, os 11 vereadores aprovaram o projeto de lei, que estabelece reajuste mensal dos valores com base no índice oficial de inflação (IPCA) acrescido de juros de 0,5%, acumulados desde a data de consolidação do montante devido no termo de acordo de parcelamento até o mês de pagamento. O dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios fica como garantia do pagamento das prestações do acordo aprovado no Legislativo.