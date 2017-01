Interditada em período de férias, piscina pública vira alvo de reclamações

Vereadores visitaram o local para conhecer os problemas e cobrar soluções

O fechamento da principal piscina do complexo aquático municipal de Holambra em pleno período de férias vem gerando protestos de usuários. Após receberem inúmeras reclamações, os vereadores Aparecido Lopes (Cido Urso), Mauro Sérgio (Serjão) e Eduardo da Silva (Pernambuco) visitaram o local na última sexta-feira, dia 13, para conhecer e vivenciar os problemas, no sentido de cobrar soluções da prefeitura.

Através de contato telefônico, o diretor municipal de esportes, José Roberto Maganha Júnior, informou que o uso da piscina semi-olímpica foi suspenso em função de infiltrações e problemas de elétrica e hidráulica na casa de máquinas. Esses problemas, segundo Maganha, estariam provocando a perda de 40 mil litros de água por semana, mas as aulas de natação e hidroginástica não foram prejudicadas, garantiu. No entanto, ainda segundo o diretor de Esportes, não há previsão para que a piscina seja liberada para uso recreativo.

O vereador Cido Urso criticou a interdição da piscina durante o período de férias escolares: “É lamentável que um local de lazer, que normalmente recebe cerca de 200 pessoas a cada sábado e domingo, permaneça fechado durante as férias, principalmente com um verão tão intenso”. Os vereadores afirmaram que continuarão cobrando da prefeitura as medidas necessárias para que a piscina pública possa ser utilizada o mais rápido possível.