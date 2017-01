Vereadores prestigiam posse da diretoria do Consórcio do Circuito das Águas

No último dia 16 os vereadores Aparecido Lopes (Cido Urso), Mauro Sérgio (Serjão) e Lucas Simioni participaram da cerimônia de posse da diretoria do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Polo Turístico do Circuito das Águas Paulista (Cicap). O consórcio é composto pelas cidades de Holambra, Serra Negra, Monte Alegre do Sul, Socorro, Lindóia, Águas de Lindoia, Amparo, Pedreira e Jaguariúna.

Cerca de 300 pessoas participaram do evento, realizado na prefeitura de Monte Alegre do Sul. Além dos vereadores holambrenses e do vice-prefeito de Holambra, Fernando Capato, estiveram presentes o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Laércio Benko, o deputado federal e ex-secretário de Turismo de São Paulo, Roberto de Lucena, os deputados estaduais Edmir Chedid e Junior Aprillanti, além de prefeitos e profissionais de turismo da região. O principal objetivo do Cicap é fomentar soluções de incentivo ao turismo nas cidades participantes, movimentando o setor de serviços e gerando renda.