Copa Banco do Brasil traz elite do vôlei nacional a Campinas

Times femininos e masculinos reúnem elite do vôlei nacional. Campeões olímpicos e o técnico Bernardinho estarão no Ginásio do Taquaral

Disputada pelos oito melhores classificados do primeiro turno da Superliga de Vôlei, tanto no masculino quanto no feminino, começa nesta quinta-feira, 19 de janeiro, em Campinas, a Copa Banco do Brasil de Vôlei, com todas as partidas disputadas no Ginásio do Taquaral até 28 de janeiro. O público poderá assistir aos jogos trocando o ingresso por um 1 kg de alimento não perecível. A abertura será às 19h desta quinta-feira, dia 19, com o duelo masculino entre o Vôlei Brasil Kirin, de Campinas, e o Funvic/Taubaté.

O torneio terá a presença de atletas e dirigente da elite do vôlei nacional. Após a estreia do Brasil Kirin, a segunda disputa por uma vaga à decisão masculina será às 21h30 desta quinta-feira, entre Sesi-SP e Sada/Cruzeiro, atual campeão do torneio. Assim, em apenas uma noite a torcida de Campinas e região poderá ver de perto 10 medalhistas de ouro dos Jogos Olímpicos Rio-2016: Maurício Souza, Wallace, Lucarelli, Éder, William, Evandro, Bruninho, Lucão, Douglas Souza e Serginho. A final entre os homens está marcada para as 15h30 deste sábado, 21 de janeiro.

É a terceira vez consecutiva que campinas se torna palco do segundo torneio mais importante do calendário nacional do vôlei. Em 2015 a cidade recebeu a competição masculina. Em 2016, assim como ocorrerá este ano, o Ginásio do Taquaral foi sede das disputas masculina e feminina. A Copa é promovida pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e organizada pelo Vôlei Brasil Kirin, em parceria com a Prefeitura de Campinas.

Ingressos

Os ingressos para o torneio serão trocados por um quilo de alimento não perecível, mas somente no Ginásio do Taquaral, em Campinas. As trocas para os jogos masculinos acontecem entre esta terça-feira, 17 de janeiro, e quinta-feira, dia 19 de janeiro, das 10h às 20h. Para os confrontos entre as mulheres, as trocas serão realizadas entre 25 e 27 de janeiro, também das 10h às 20h. Serão disponibilizados, no máximo, cinco ingressos por pessoa. Os alimentos arrecadados serão encaminhados para o Banco de Alimentos da Ceasa Campinas.