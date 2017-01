Curso gratuito de Iniciação ao Espiritismo recebe inscrições de interessados

Aulas terão início dia 9 de fevereiro e serão realizadas às quintas-feiras, das 20h às 21h30

O Centro de Estudos Espíritas Vandir Dias, vinculado ao MAE – Movimento Assistencial Espírita Maria Rosa, em Campinas, está recebendo inscrições para o Curso de Iniciação ao Espiritismo 2017. O curso é gratuito e será realizado às quintas-feiras, das 20h às 21h30, na Rua Padre Manoel Bernardes, 1200, no bairro Taquaral, em Campinas, com início no dia 9 de fevereiro. Inscrições e informações pelo telefone (19) 97143-0187, com Carol.

O objetivo do curso é proporcionar aos interessados as informações básicas sobre a Doutrina Espírita, utilizando como referência as obras básicas de Allan Kardec e o livro “Iniciação ao Espiritismo”, de Therezinha Oliveira. A equipe responsável estruturou os encontros para que as aulas sejam expositivas, mas com didática agradável para facilitar a apresentação e a compreensão dos temas e espaço para a interatividade com os alunos.