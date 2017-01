Cervejas e chope premium ganham novo espaço e endereço em Holambra

As melhores marcas de cervejas e chope de altíssima qualidade, tanto de fabricantes nacionais como internacionais, acompanhadas de comidas gourmet e pratos típicos com um toque de brasilidade, compõem o cardápio do Bier Trunk Pub Bar F & F Holambra, que abre as portas no dia 20 de dezembro, a partir das 19h, em novo endereço, no centro da Cidade das Flores.

Localizado à rua Campo de Pouso, 1125, o novo Bier Trunk Pub Bar F & F Holambra estará instalado em um local com capacidade para 300 pessoas e que conta com área externa coberta, deck, espaço kids, ambiente interno climatizado, fumoir e um empório. Tudo cuidadosamente decorado e ambientando com música ao vivo às sextas, sábados e domingos sempre com rock, pop rock nacional e internacional, blues e MPB. O bar também funciona às terças, quartas, quintas e feriados.

“Estaremos num local mais aconchegante, melhor localizado, onde apresentaremos novidades gastronômicas em nosso já aclamado cardápio da cozinha nórdica com o toque brasileiro”, avisa Flávio Pacetta, que junto com o sócio Francisco Garcia comanda o bar desde agosto de 2013 ainda em outro endereço e com o nome Krug (palavra que vem do alemão e significa caneca). “Além de delícias gastronômicas, serviremos aqui as melhores cervejas e chope premium gourmet nacionais e importados 100% malte em variados estilos e marcas. Na lista entram Schornstein, Toca da Mangava, Eisenbahn, Mediterrânea, Erdinger, La Trappe, HB”, informa Pacetta.

As marcas citadas seguem em sua produção as regras da Lei da Pureza Alemã – Reinheitsgebot – que é o mais antigo código de alimentos do mundo e foi instituída em 1516 pelo duque Guilherme IV, da Baviera, com o objetivo de regulamentar o processo de manufatura da cerveja, estabelecendo que os únicos elementos aceitos na fabricação de cerveja são: água, malte e lúpulo.

Especialidades da casa

O cardápio do Bier Trunk, elaborado pelo chef Gustavo, formado em gastronomia pela Faculdade de Jaguariúna (FAJ) e coordenado pelo gerente Léo, tem como carro-chefe a WurstSchnek (linguiça de metro em formato caracol (foto), generosamente recheada com queijo provolone, tostada, com cebola fatiada, flambada na cachaça à vista do cliente). Outro destaque é o Eiseban Pieces (joelho de porco) salmorado, defumado e temperado, desossado em pedaços, rapidamente pururuca e servido com purê de maça, chucrute e batatas, acompanhando molho de mostarda agridoce e escura.

A casa ainda apresenta a famosa porção de fritas ao cheddar e bacon, salsichões holandeses e o croquete típico holandês, com a opção de frango ou carne: recheio quase líquido numa casquinha crocante, levando temperos como páprica e curry em sua elaboração. “E nossa exclusividade: Kibe bocken que leva o mosto final da brasagem da cerveja Schornstein Bock no lugar do trigo. Maravilhosamente crocante e nutritivo”, dá a dica o chef. Para sobremesas, destaque para a típica Appfelstruddel com sorvete e calda de chocolate; Petit Gateau com sorvete ou tortas típicas sazonais.

Certificado de excelência

Gezelligheid, palavra holandesa que na tradução literal quer dizer sociabilidade, foi adotada pelo bar por expressar num só vocábulo amor, prosa, amizade, felicidade e que, dependendo do contexto, pode ser traduzida como local de convívio acolhedor, divertido ou agradável. Não por coincidência, provavelmente, este lema foi responsável, junto com o muito bem elaborado cardápio, por conferir ao Bier Trunk o certificado de excelência de 2016 pelo TripAdvisor, um site de viagens que fornece informações e opiniões de conteúdos relacionados ao turismo, que atestou a qualidade do estabelecimento.

Pensando em convivência, lugar de bate-papo descontraído, encontro de amigos, os proprietários reservaram um espaço que é um dos diferenciais da casa: uma tabacaria onde serão vendidos os legítimos charutos cubanos fornecidos pela Emporium Cigars, distribuidor exclusivo de Habanos no Brasil. Além disso, planejam no decorrer do ano realização de cursos sobre harmonização de cervejas com sommelier/mestres cervejeiros.

Bier Trunk Pub Bar F & F

Seguindo a tradição das mais renomadas cervejarias do mundo, a Schornstein instalou, em 2006, sua primeira fábrica em Pomerode/SC, conhecida como a cidade mais alemã do Brasil. Em 2010, a empresa trouxe seu precioso produto para ser produzido em Holambra, onde a cerveja podia ser saboreada em seu formato mais natural (que é o chope) diretamente da fábrica para o consumidor no Bar de Fábrica F & F Holambra. Os sócios-proprietários Flávio e Francisco (daí o F & F) assumiram essa missão em agosto de 2013.

Juntamente com uma equipe preparada e comandada pelo gerente Léo, comercializavam os seis tipos de chope, além das garrafas e kits/brindes temáticos da Schornstein, contando com uma cozinha que se traduz num cardápio que mescla as deliciosas receitas típicas da culinária alemã e holandesa com um toque brasileiro.

Inicialmente, o bar adotou o nome de Krug, uma palavra que vem do alemão e significa caneca, utensílio muito utilizado pelos bons apreciadores da bebida naquele país. Aliás, temos krug´s exclusivas em que podem ser servidos todos os tipos de chope e que podem ser adquiridas como presente ou souvenir. Para isso, visite nosso Emporium Bier Trunk na parte interna com muitas opções.

Em 2014, passou a se chamar Bier Trunk Bar (bier, cerveja em alemão, e trunk, tronco em inglês). Atualmente se apresenta como Bier Trunk Pub Bar F & F, com a proposta de comercialização das melhores marcas de fabricantes nacionais e internacionais, inclusive exclusividades totalmente artesanais da nossa região.

SERVIÇO

Bier Trunk Pub Bar F & F Holambra

Funcionamento a partir do dia 20 de janeiro: de terça a sexta, a partir das 16h30. Sábado, domingo e feriados a partir das 11h30. – Na foto ao lado, um projeto do novo local;

Música ao vivo todas as sextas e sábados a partir das 18h e no almoço do domingo.

Rua Campo de Pouso, 1125 – Centro de Holambra/SP

Fone: (19) 3802 4550

biertrunk.holambra@gmail.com

www.facebook.com/biertrunk