Jaguariúna recebe projeto “Janeiro Branco” neste domingo, dia 15

Com participação de ex-alunos da FAJ – Faculdade de Jaguariúna – projeto oferece, gratuitamente, conhecimentos psicológicos sobre a saúde mental e emocional

A campanha Janeiro Branco inaugura suas ações em Jaguariúna neste dia 15 de janeiro, com um evento no Parque dos Lagos, a partir das 9h (clique no cartaz ao lado e confira todos os detalhes). O projeto tem início com uma caminhada e, completando as atrações, haverá atividades coordenadas por profissionais da área de Psicologia e participação de alunos que se formaram na Faculdade de Jaguariúna (FAJ). A intenção é levar à população conhecimentos psicológicos sobre a saúde mental e emocional.

As participações dinâmicas começarão às 13h, com ações que tratam da importância de se auto conhecer e se cuidar, quebrando tabus por meio de brincadeiras e debates. Os psicólogos trabalharão com atividades separadas para crianças, adolescentes e adultos, com temas relacionados a formas de expressar as emoções, sexualidade, redes sociais, uso de substâncias químicas e rodas de conversa, abordando problemas como ansiedade e oportunidade, além de comportamento no mercado de trabalho.

O intuito da campanha é semelhante a diversos projetos de saúde, como o “Outubro Rosa” (para as mulheres) e o “Novembro Azul” (direcionado aos homens), mostrando que o cuidado mental é tão importante quanto a saúde física. A campanha Janeiro Branco é uma ação de circulação nacional e visa utilizar as resoluções de começo de ano para incentivar as pessoas a refletirem, debaterem e planejarem ações em prol da saúde mental. Para conhecer mais sobre a campanha, acesse o site www.janeirobranco.com.br