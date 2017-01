Corpo de Bombeiros emite alvará que libera eventos no União Possense

Laudo atesta que o clube atende a todas as exigências de segurança necessárias

Diretoria e associados do União Possense Futebol Clube, agremiação tradicional de Santo Antônio de Posse, fecharam 2016 comemorando uma importante conquista e dando mais um passo no processo de recuperação do clube. Após vários anos de tentativas, no dia 20 de dezembro o clube obteve, oficialmente, o laudo do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), que libera o clube para voltar a realizar eventos e festas em sua sede social.

A vistoria final foi realizada pelo Tenente PM Vinicius Zampolo e homologada pelo Capitão da PM Alexandre Riquena Costa. O laudo atesta que o clube está adequado aos padrões de segurança exigidos por lei. Assim, o União Possense tem permissão para receber até 616 pessoas no salão de festas e 1500 espectadores nas arquibancadas de seu campo de futebol. Conforme o presidente do clube, Ednei Rodrigues Silva, o Esquerdinha, que é vereador na cidade, desde o início da atual gestão a diretoria vem adequando as instalações às exigências da legislação e aos apontamentos do Corpo de Bombeiros.

Para obter o AVCB, várias etapas tiveram que ser cumpridas, com adequações nas arquibancadas, corrimãos, saídas de emergência, treinamento de brigada de incêndio, entre outros itens de segurança. “A atual Diretoria colocou a obtenção do laudo como uma de suas prioridades e dedicou muito empenho neste objetivo. Com isso, o União Possense voltará em breve a realizar e receber eventos sociais, festas e bailes, devolvendo à população estas opções de lazer e diversão que as pessoas tanto se acostumaram a ter ao longo do tempo”, disse Esquerdinha.