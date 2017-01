‘Bee Gees Alive’ leva musical ‘Legends Never Die’ ao Teatro Iguatemi

Música e teatro fazem parte do espetáculo, ingressos já estão à venda.

Quem curte os sucessos da banda inglesa Bee Gees, que embala gerações com sua dance music dos anos 70, não vai querer perder o musical teatral Bee Gees Alive – Legends Never Die, que será apresentado dia 26 de janeiro, uma quinta-feira, no Teatro Iguatemi, em Campinas. O show-tributo volta à região atendendo aos pedidos do público, que esgotou a lotação máxima das casas em que se apresentaram anteriormente.

O Bee Gees Alive é o primeiro tributo brasileiro a divulgar e interpretar a obra dos Bee Gees, reproduzindo fielmente a mítica banda inglesa dos irmãos Gibb. A qualidade do trabalho e as incríveis semelhanças físicas e vocais levaram a crítica especializada internacional a aclamar o Bee Gees Alive, em 2003, como a melhor e principal banda que realiza tributos aos Bee Gees no mundo.

O repertório inclui clássicos como Massachusetts, Words, To Love Somebody, Stayin´Alive, More Than a Woman, I Started a Joke, Lonely Days, Night Fever e How Deep is Your Love, entre tantos outros sucessos que marcaram a carreira dos Bee Gees. Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$ 40, podendo ser adquiridos online através do site www.ingressorapido.com.br ou pessoalmente nos pontos de venda.

O Bee Gees Alive é formado por Tony Escriptori (Voz), Júnior Santana (Voz e Violão), Guido Roverso (Piano/Violão), Leandro Roverso (Teclado), Rogério Scarton (Guitarra/Violão), Márcio Nunes (Bateria), Fábio Del Popollo (Baixo).

Serviço

Show: Bee Gees Alive

Quando: 26/Janeiro (quinta-feira) – Horário: 21h

Local: Teatro Iguatemi (3º piso do Shopping Iguatemi Campinas)

Endereço: Avenida Iguatemi, 777 – Vila Brandina

Informações: (19) 3294-3166 – Ingressos: www.teatrogt.com.br

Valores: Inteira: R$ 80,00 – Meia-Entrada: R$ 40,00