Escotismo de Holambra torna-se “instituição de utilidade pública”

Pelo movimento Escotismo de Holambra já passaram muitas crianças, e todas aprenderam a respeitar a natureza e o próximo, pois estes são os ensinamentos básicos. O convívio e a integração formaram várias gerações e, por mais de 60 anos, o trabalho teve à frente o compromisso de holambrenses que se dedicaram voluntariamente à causa, atendendo gratuitamente tanto os pequenos lobinhos quanto os jovens águias e gaivotas.

Essa contribuição, já reconhecida pela comunidade, tornou-se oficial durante a sessão extraordinária realizada na Câmara Municipal em 22 de dezembro, quando o movimento foi reconhecido como “Instituição de Utilidade Pública”. A proposta apresentada pela vereadora Jacinta van der Broek Heijden foi aprovada por unanimidade e a votação contou com casa lotada.

O presidente do movimento dos escoteiros, Carlos Gouveia, reforçou a importância do título: além de reconhecer “o trabalho importantíssimo de todos os líderes voluntários e escoteiros que já passaram pelo movimento nesses 63 anos de vida e, também, os que estão na ativa nos dias de hoje”, também abre possibilidades para a busca de novos recursos para o Movimento dos Escoteiros, “tornando a existência dessa importante instituição ainda mais forte e sustentável”.

Hoje, os grupos dos escoteiros atendem aproximadamente 200 crianças e jovens, divididos nos grupos denominados Lobinhos, Lobinhas, Castores, Colibris, Gaivotas e Águias. Conta ainda com 19 líderes e seis membros da diretoria organizadora, todos voluntários, gerando “um grande impacto social no município e na vida das pessoas”. “O Grupo dos Escoteiros de Holambra é uma instituição que trabalha a participação de pessoas de raças diferentes, religiões diversas, inclusive agnósticas, classes sociais diferentes, qualquer orientação sexual, enfim, de uma forma única, integrada e com absoluto respeito.

Todos trabalhando, aprendendo e se divertindo juntos, com o mesmo propósito de fazer o melhor possível e estar sempre alerta! Assim como todos os líderes, tenho orgulho em fazer parte desse movimento tão importante para nossa comunidade”, avaliou Carlos Gouveia. (HV)