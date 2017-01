Cursos gratuitos da APB recebem matrículas até 20 de janeiro

A Associação Príncipe Bernardo (APB) recebe inscrições para o Programa de Desenvolvimento Individual (PDI), que atende jovens holambrenses de 14 a 17 anos, até o próximo dia 20. A entidade oferece cursos gratuitos e de qualidade, todos certificados por instituições nacionalmente reconhecidas. Conforme a gerente-geral da APB, Ivonete Fernandes de Almeida, a grande vantagem é que não há triagem dos candidatos, ou seja, todos que procuram pelo PDI são atendidos.

Entre os cursos estão os de informática, culinária, artes e inglês, além de palestras com temas atuais e o curso “Jovem Empreendedor Social”, ministrado em parceria com a empresa Terra Viva. O curso de informática deve começar na primeira semana de fevereiro, enquanto as aulas dos demais terão início a partir de março. No próximo dia 20, sexta-feira, às 19h, acontece a reunião inicial para apresentação do programa deste ano, com o cronograma de cursos já montado.

Ivonete explicou que a reunião será a oportunidade para os pais ou responsáveis conhecerem os professores e a diretoria da APB, além de ser o melhor momento para tirarem suas dúvidas, já que todos os envolvidos com o PDI estarão presentes. Em geral, os pais querem saber se a APB faz o encaminhamento dos jovens para o primeiro emprego, e a gerente-geral esclarece:

“Não temos este compromisso. Ajudamos o jovem a ter um currículo atrativo, mas não fazemos a intermediação entre empresas e jovens. Porém, somos uma referência para muitas empresas que estão em busca de jovens para vagas específicas. Nesses casos, de forma gratuita e muito prazerosa, encaminhamos alguns currículos, mas todos os acertos são feitos entre a empresa, jovens e seus pais”, reforçou.

Para participar do PDI – conhecido também por Projeto Jovem Aprendiz, é necessário estar matriculados no ensino regular. Os alunos do PDI fazem os cursos no horário inverso ao da escola em que estudam. Para fazer a matrícula é preciso apresentar cópias do comprovante de residência, da certidão de nascimento, do RG e do CPF, além de uma declaração da matrícula escolar e uma foto 3X4 recente. Para saber mais informações é só ligar 3802- 1400 ou 3802-2100. A sede da APB fica na Avenida Maurício de Nassau, 427 (em frente à prefeitura), no centro de Holambra. (HV*)

* com adaptações de Aluízio Santana.