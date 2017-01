Imposto de Renda: entrega das declarações será de 2 de março a 28 de abril

O prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda começa no dia 2 de março e vai até 28 de abril. De acordo com a Secretaria da Receita Federal, o programa gerador da declaração vai estar disponível a partir de 23 de fevereiro. Mas se você quiser começar a fazer o rascunho a partir de agora, basta acessar o site da Receita Federal do Brasil.

Lá é possível obter informações sobre como preencher e o que pode ser informado, entre outras dúvidas que o contribuinte pode ter. É válido lembrar que a declaração do Exercício 2017 está preparada para receber informações de fatos que aconteceram durante 2016, ou seja, entre primeiro de janeiro e 31 de dezembro do ano passado.

Este rascunho é opcional, mas facilita muito a vida do contribuinte. Afinal, as informações previamente armazenadas podem ser recuperadas e transportadas posteriormente para a Declaração definitiva, a partir de março. Este rascunho pode ser feito por meio de microcomputadores e dispositivos móveis conectados à Internet. No microcomputador, acesse o serviço Rascunho IRPF, na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Em dispositivos móveis, com sistemas operacionais Android e iOS, instale o aplicativo APP IRPF e selecione a funcionalidade Rascunho. Após o programa ser instalado, informe seu CPF e o código antirrobô mostrado na tela. A partir daí, aparecerá um campo de identificação, onde deverão ser preenchidos a data de nascimento, ocupação, endereço, entre outros.

Depois vem as informações de terceiros, o que permite incluir, alterar ou excluir o cônjuge ou um dependente. A terceira etapa, que é a de rendimentos, permite incluir, alterar ou excluir rendimentos na lista. Em seguida, é possível incluir, alterar ou excluir pagamentos e doações. Posteriormente, vem a parte de Bens e Dívidas, onde você (contribuinte) vai poder incluir, alterar ou excluir bens, direitos, dívidas e ônus.

Na parte de Configurações, é possível ajustar o tamanho da tela, modificar a palavra-chave, modificar a pergunta e resposta ou apagar o conteúdo do rascunho. Os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, também recebem mais cedo as restituições do Imposto de Renda – caso tenham direito a ela. Vale lembrar que idosos, pessoas com doenças graves ou com deficiências físicas ou mentais têm prioridade. Normalmente os valores começam a ser pagos em junho de cada ano pelo governo e seguem até dezembro, sendo divididos em sete lotes.