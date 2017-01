Bancos não podem negar acesso aos caixas para pagamento de boletos

Essa é uma situação que, apesar de arbitrária, continua acontecendo, então, nada melhor que se informar e fazer valer seus direitos. O Conselho Monetário Nacional ajustou a norma que disciplina a oferta de produtos e serviços financeiros por parte dos bancos.

O objetivo é deixar mais claro que clientes e não clientes devem receber o mesmo tratamento pelas instituições financeiras nos canais de atendimento convencionais.

É o que explica Sílvia Marques, chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central. A reportagem é de Paula Zuba, da Assessoria de Imprensa do Banco Central, em Brasília (DF). Clique no arquivo abaixo e confira mais detalhes: