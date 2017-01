Hiroshi Onoda é eleito presidente da Câmara de Santo Antônio de Posse

Duas chapas concorreram aos cargos da Mesa Diretora do Poder Legislativo

Após a posse dos 11 vereadores da 16ª Legislatura, no dia 1º de janeiro, foi realizada a eleição para a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse. E por 7 votos a 4, Hiroshi Onoda (PTB) venceu Luís Antônio Ferretti (DEM) e comandará o Poder Legislativo Municipal no biênio 2017-18. Hiroshi, que está iniciando seu primeiro mandato, foi o segundo vereador mais votado da cidade nas últimas eleições, com 420 votos.

“Agradeço a oportunidade que me concederam e irei cumpri-la com muita humildade e determinação em todas as questões que envolvem nosso município. Estamos aqui pelo povo e é para o povo que deveremos agir, com respeito, educação, amor ao trabalho e acima de tudo buscando o bem-estar da nossa população”, afirmou. A primeira Sessão Ordinária da nova Legislatura acontece no dia 8 de fevereiro, mas as atividades administrativas da Casa de Leis possense são realizadas normalmente neste período de recesso parlamentar, com expediente diário e atendimento à população das 8h às 17h.

Nova Mesa Diretora da Câmara – Biênio 2017-2018

Hiroshi Onoda (PTB) – Presidente

Joel de Oliveira (PSC) – 1º Vice-Presidente

Neno do Gás (PSD) – 2º Vice-Presidente

Esquerdinha (PPS) – 1º Secretário

Guilherme Ferreira (PRB) – 2º Secretário