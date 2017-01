Vereadores, prefeito e vice de Posse assumem mandatos em cerimônia na Câmara

A primeira manhã de 2017 marcou o início de uma nova fase na vida política de Santo Antônio de Posse. Com o Plenário XVI de Agosto lotado, os 11 vereadores eleitos tomaram posse dos cargos para compor a 16ª Legislatura do município. Em seguida, a Câmara deu posse ao prefeito Norberto de Olivério Junior (Bertinho da Grimaldi/PSD) e a vice-prefeita, a médica Dianora Santos da Cunha (PSDB).

Em seu discurso, o prefeito empossado ressaltou que sua administração será voltada para cuidar das pessoas e pediu um pacto pela “reconstrução da cidade”, através da limpeza de ruas, bairros, praças, redes de saúde, educação e transporte. “Temos pressa em recuperar o tempo perdido, por isso convoco toda minha equipe de governo para recolocarmos a Posse nos trilhos. Sabemos que será uma tarefa difícil, mas, com a plena confiança na capacidade e disposição de trabalho dessa equipe, apresentaremos à população uma administração moderna, transparente e eficiente. Teremos tolerância zero com a corrupção, sabendo que ela traz a miséria para o povo e o fracasso para a administração”, disse.

A vice-prefeita, conhecida como Dra. Dianora, garantiu que o governo agora empossado não medirá esforços para reerguer a cidade. “Peço a todos que rezem por nós, pois sozinhos não somos nada, mas com Deus faremos proezas”, disse. Já os 11 vereadores empossados agradeceram na tribuna a confiança da população possense e prestaram o juramento solene de posse em conjunto, dizendo: “Prometo exercer com dedicação e lealdade meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município”.

Vereadores da Legislatura 2017-2020

– Adalberto Bergo Filho – Dal do Betoca (PSB)

– Alfredo Aparecido de Souza – Guinho (SD)

– Ana Cristina Brandão Ferreira (PMN)

– Ednei Rodrigues Silva – Esquerdinha (PPS)

– Edson Gonçalves Santana – Baiano da Cesta (PRP)

– Hiroshi Onoda (PTB)

– Joel Florentino de Oliveira (PSC)

– José Fernando Serra (PSDB)

– José Guilherme Ferreira (PRB)

– Luis Antônio Ferretti (DEM)

– Sebastião Henrique de Souza – Neno do Gás (PSD)