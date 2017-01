Holambra terá “Piquenique Literário” para crianças neste domingo, dia 8

A iniciativa tem como objetivo incentivar o lazer cultural na comunidade, facilitando o encontro dos pequenos leitores com a boa literatura infantil, ao mesmo tempo em que incentiva o convívio entre famílias da cidade e da região. O evento tem entrada gratuita e será na Praça dos Coqueiros, próxima ao prédio da Guarda Civil Municipal de Holambra, das 10 às 12h deste domingo, 8 de dezembro, no bairro Morada das Flores.

O “Piquenique Literário” é feito para o público infantil e acontecerá por iniciativa da psicóloga Ana Paula Nery (foto), que gostou da versão realizada na cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais, e resolveu fazer o mesmo na Cidade das Flores, onde recebeu o apoio da contadora de História Alessandra Visentin. Encorajada, Ana Paula conta ainda com a ajuda do marido, Luciano Gamba, que deu o suporte necessário para tornar o projeto viável, tanto que pensa em realizar novas edições no primeiro domingo de cada mês.

Conforme Ana Paula e Alessandra, as pessoas interessadas em participar devem acessar a página do evento no Facebook e levar, no dia, um tecido onde as crianças possam se sentar na grama da praça, além de água e lanche. E por ser um evento aberto a toda a comunidade holambrense, os voluntários que quiserem ajudar, seja contando histórias, fazendo teatro, tocando um instrumento ou declamando um poema serão bem-vindos, diz Ana Paula.

Nesta primeira edição o Piquenique Literário colocará à disposição livros emprestados pelos filhos de Ana Paula e exemplares doados voluntariamente pelo autor e ilustrador pernambucano André Neves e pela Editora LÊ, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Entre os títulos estão “O gato xadrez”, de Isa Mara, “Boa noite, Marcos”, de Marie-Louise, “Ideia de Boneco”, de Adriana Felicíssimo, e “Chico, o Caminhador”, de Ana Raquel, entre outros. E para quem for ler e se divertir com as historinhas, apenas uma recomendação: manusear os livros com cuidado, que é para outras crianças terem a oportunidade de fazer o mesmo. (AS)