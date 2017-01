Oportunidade: FAJ oferece mais de 30 cursos durante as férias

A Faculdade de Jaguariúna (FAJ) está com inscrições abertas para alunos da instituição e o público, em geral, no programa acadêmico Cursos de Extensão de Férias, que disponibiliza 34 cursos nas áreas biológicas, exatas e humanas. Os interessados podem se inscrever até 13 de janeiro.

As vagas são limitadas e só serão validadas após a décima inscrição de cada curso. Os boletos serão enviados para os alunos inscritos no respectivo curso através do e-mail informado no cadastro. O preço varia de acordo com a disciplina e a taxa mínima é de R$ 100 (cem reais) com pagamento à vista.

As aulas têm início no dia 16 de fevereiro, no período da noite, e ao final do curso será conferido ao aluno um Certificado de Aperfeiçoamento no módulo escolhido. Entre os cursos oferecidos estão técnicas em desenho, lutas para iniciantes, conhecimentos em plantas medicinais, agente de educação infantil, desenho e impressão 3D, projetos de automação com Arduino, entre outros. Para se inscrever e conferir a tabela de preços e datas das aulas é só acessar o site www.faj.br