Cliente de supermercado leva prêmio principal da campanha ACE

Promoção premiou 17 pessoas: 14 consumidores e 3 funcionários das empresas integrantes da promoção; público que acompanhou evento concorreu a brindes

Karen Rayane Silva pode se considerar uma pessoa de sorte. Pela segunda vez ela tirou a chamada “sorte grande” numa campanha de incentivo às vendas no comércio de Holambra, promovida pela Associação Comercial e Empresarial (ACE Holambra), e levou o vale-compras de R$ 2 mil. Também pela segunda vez, Rayane preencheu o cupom no Supermercado Imigrantes, comprovando que é uma cliente assídua do estabelecimento.

Na primeira vez que ganhou o prêmio principal a consumidora recebeu um vale-compras na promoção do Dia das Mães, em 2016. Dessa vez, Rayane repetiu a dose na campanha Compra Premiada – etapa de Natal. No sorteio, realizado dia 3 de janeiro, na sede da ACE, a consumidora acompanhava o sorteio entre outras dezenas de pessoas e vibrou ao ser anunciada como ganhadora. “Estou até nervosa, nem esperava! Já tinha ganhado um prêmio no Dia das Mães, não imaginava ganhar os R$ 2 mil agora! Estou muito feliz”, disse, emocionada, confirmando que sempre faz suas compras no Supermercado Imigrantes.

A sócia proprietária da empresa, Elvira Rocha Martins, também comemorou o resultado. “É muita torcida pelos nossos clientes, por isso eles têm sorte!”, brincou. É a segunda vez que um cliente do supermercado é premiado com o prêmio principal de fim de ano. Em edição anterior da campanha de Natal ACE, o Imigrantes entregou uma moto 0Km a outro cliente. Feliz com o resultado, a manicure Rayane, 22 anos, diz que vai usar o prêmio para comprar produtos para ela e para a filha Isabelly, de 1 ano e 10 meses, principalmente roupas.

Mais ganhadores

Durante o sorteio, no auditório da Associação Comercial, outros dois ganhadores de prêmios principais também estavam presentes: Solange Oliveira dos Santos, cliente da Casa Bela Modas, que ganhou o vale-compras de R$ 600, e Luiz Carlos dos Santos, que preencheu o cupom no Makim Supermercado e ganhou R$ 500 para fazer compras nas empresas participantes da campanha.

Confira a lista com todos os ganhadores:

– Karen Rayane Silva, cliente do Supermercado Imigrantes, ganhou vale-compra de R$ 2 mil;

– Cláudio Rio dos Santos, cliente do Magazine Alcione, ganhou vale-compra de R$ 1 mil;

– José Alves Faria, cliente do Supermercado Eva, ganhou vale-compra de R$ 800,00;

– Renata Dorin, cliente da Casa Bela Modas, ganhou vale-compra de R$ 600,00;

– Solange de Oliveira Santos, cliente do Magazine Alcione, ganhou vale-compra de R$ 600,00;

– Letícia Aparecida Cândido, cliente da Vanilla Ice, ganhou vale-compra de R$ 500,00;

– Maurílio Naves da Silva, cliente do Supermercado Eva, ganhou vale-compra de R$ 500,00;

– Yasmim Joana, cliente da Aglomera Magazine, ganhou vale-compra de R$ 500,00;

– Luiz Carlos dos Santos, cliente do Supermercado Makim, ganhou vale-compra de R$ 500,00;

– Rosane Benedito da Silva, cliente da Aglomera Magazine, ganhou vale-compra de R$ 300,00;

– Kelly Rejane A. Gerritsen, cliente da Legere Contabilidade, ganhou vale-compra de R$ 300,00;

– Whilhelmus H. M Eltink, cliente do Autoposto Pioneiro, ganhou vale-compra de R$ 300,00;

– Maria de Lourdes Martins, cliente da Casa Bela Presentes, ganhou vale-compra de R$ 200,00;

– Gezuíno Lopes da Silva, cliente do Supermercado Imigrantes, ganhou vale-compra de R$ 200,00.

Valorização dos Vendedores

A promoção Compra Premiada também premiou os vendedores indicados nos três cupons sorteados para os prêmios principais. Assim, Janiara dos Santos (funcionária do Supermercado Imigrantes), Ana Santos Novaes (Magazine Alcione) e Rafael Alves Faria (Supermercado Eva) ganharam um vale-compras de R$ 150,00 cada. Parabéns!

Prêmios surpresa

Durante o encerramento da promoção Compra Premiada – etapa Natal, os diretores da ACE Holambra também coordenaram sorteios para premiar o público que acompanhou o evento. Assim, mais de 20 pessoas foram premiadas com presentes oferecidos por empresas integrantes da promoção. A ACE agradeceu a presença de todos e principalmente a cortesia das empresas que cederam os brindes.