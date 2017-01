Cerimônia de posse teve agradecimentos e promessas nos discursos dos eleitos

Os integrantes da foto em destaque são os novos componentes da mesa diretora da Câmara de Holambra, mas todos os vereadores que tomaram posse no último domingo voltaram a agradecer, dois meses depois, a votação obtida nas eleições de outubro, deixando para segundo plano seus projetos voltados à população. Mas a maioria também frisou a necessidade de um trabalho harmônico com o Executivo e de união entre os vereadores, para que a cidade siga progredindo. Alguns discursos também mostraram que, possivelmente, a administração contará com uma oposição mais forte que o previsto.

Os vereadores empossados foram os reeleitos Aparecido Lopes da Silva Lima (Cido Urso/PTB), Eduardo da Silva (Pernambuco/PSD), Jacinta Elizabeth van den Broek Heijden (PSDB), Jesus Aparecido de Souza (PSD) e Mauro Sérgio de Oliveira (SD); Mario Luis Sitta (PSDB) e Naiara Regitano Hendrikx (PMDB) retornaram ao Legislativo e os novatos Lucas Barbosa Simioni (PP) e Edison Itamar Picão (PV) – este último foi vice-prefeito de Margareti Groot.

Eterno prefeito

Pernambuco agradeceu a Fernando Capato pela oportunidade de disputar as eleições no mesmo partido e referiu-se a Celso Capato como “o eterno e sempre prefeito”. Não fez menção ao prefeito Fernando Fiori de Godoy e disse se considerar “um funcionário da população e nunca como uma autoridade”. Listou nomes de pessoas que colaboraram com sua campanha, além de citar seus familiares.

Ao encontro da população

Ao mencionar o número de votos, Jacinta considerou que seu crescimento nas urnas é reflexo do seu trabalho, que “vem ao encontro dos anseios da população”. Reforçou que o Legislativo precisa fazer valer as leis, cobrar mais do Executivo e defendeu a harmonia entre os poderes, mas “em consonância com a voz e necessidade da população”. Destacou a corrupção política e frisou que a culpa é de todos, já que nem sempre pesquisam o passado de seus candidatos. E finalizou pedindo a todos que deixem seus egos e superegos de lado para a construção de uma Holambra melhor para todos. “Esta é a nossa obrigação”, finalizou.

Compromissos

Edson apontou que fará um trabalho em conjunto pela cidade, focado na ética e transparência, e desejou uma boa gestão ao prefeito e vice. Jesus reforçou seu compromisso com a população e frisou que é “um privilégio e responsabilidade” representá-la. Apontando melhorias em áreas como Saúde e Educação, disse que “muito já foi feito nos últimos quatro anos” e apontou que a nova caminhada deve priorizar a “eficácia”.

Lucas destacou a honra de falar pela primeira vez como vereador, adiantou que estará sempre à disposição de todos e que espera fazer um trabalho digno na Câmara. Serjão focou que espera um município melhor para todos, e entre os agradecimentos citou os ex-vereadores (que não estarão neste próximo mandato) pelo convívio e experiência.

Retorno

Sitta, ex-vereador no mandato de Margareti Groot, disse esperar que Holambra caminhe com tranquilidade e confiante, e para que isto aconteça disse acreditar que os 11 eleitos empossados “estão comprometidos com Holambra” e não com meia dúzia de eleitores. Disse que cobrará união, respeito e harmonia no Legislativo e antecipando a eleição da Mesa Diretora, que aconteceria no Dia da Confraternização Universal, apontou que esperava que acontecesse de forma “honrosa e saudável”.

Naiara, ex-prefeita e vereadora por dois mandatos, citou sua alegria em voltar ao Legislativo, pontuou o dever de “fiscalizar o Executivo” e completou que o vereador é o representante mais próximo da população. Frisou a necessidade de exercer o mandato em prol do coletivo e que nenhum político tem “uma procuração em branco”, devendo atender o “clamor do povo e prestar contas”. Ao citar que serão “a voz da sociedade holambrense pelos próximos quatro anos”, frisou que cada um precisa entender a grandeza e honra deste trabalho.

Mais votado

Entrando no terceiro mandato, Cido Urso disse que vem crescendo na vida política (passou de menos votado em 2008 para o mais votado nas duas últimas eleições) e que “deve isso a quem está ao seu lado”. Adiantou que disputaria a presidência da Câmara e prometeu quatro aos de muito trabalho.

Ex-prefeito

O ex-prefeito de Holambra, Celso Capato, discursou antes de Cido Urso (presidente da Sessão Solene) e disse que estava “feliz pelo dia de hoje” e que os discursos dos eleitos reforçavam a história de união que sempre guiou Holambra. Para exemplificar, citou que seu filho ia sair candidato a prefeito, mas optou por ser o vice de Dr. Fernando. Completou que todos deveriam deixar “o ego político” e pensar na população, pois desde a imigração “todos seguiram este exemplo”.

Protocolo da cerimônia

O dia não favorecia: domingo, 1º de janeiro, mas os amigos e parentes dos eleitos marcaram presença na cerimônia de posse e foi para este público que vereadores, prefeito e vice discursaram. Como resultado e efeito da data de posse, quase metade das cadeiras ficou vazia. A Sessão Solene começou com meia hora de atraso e algumas situações chamaram a atenção: marcada para as 10h, a entrada dos eleitos começou por volta das 10h30 e, em seguida, veio a chamada das autoridades e demais convidados que ocuparam lugares de destaque ou reservados.

Em cada lado da mesa central – ocupada pelo vice-prefeito Fernando Capato, pelo prefeito Fernando Fiori de Godoy, pelo vereados Aparecido Lopes, que presidiu a sessão, e pelo vereador Mauro Sérgio, secretário da sessão – foram colocadas mesas. Uma delas foi ocupada pelos outros sete vereadores eleitos e a outra por autoridades (eclesiásticas – um padre e um pastor –, representantes da Polícia Militar, Guarda Municipal e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, pelas esposas do prefeito (Diva) e do vice (Yvonne), e pelo ex-prefeito Celso Capato e sua esposa Naide). Na sequência, a primeira fileira de cadeiras de um dos lados foi ocupada pelas esposas e maridos dos vereadores eleitos. Por último foram chamados Pedro Weel, presidente da Câmara até um dia antes, e o ex-vereador Zé Cabelo: os dois ocuparam cadeiras na mesma fileira dos maridos e esposas.

Com os lugares de honra ocupados, padre Paulo e o pastor Clayton foram convidados a usar a tribuna (num estado laico). Fechando, os eleitos e demais autoridades entregaram flores a seus cônjuges. Oficialmente, a cerimônia de posse do sétimo mandato de Holambra começou por volta das 11 horas, com o Hino de Holambra e o Nacional (este último, numa versão menos oficial). Durante o cerimonial, muitos nomes – e cargos – foram falados de forma errada. E ao final, logo após o discurso de Dr. Fernando, fogos de artifício não deixaram que os poucos ouvintes escutassem o encerramento da Sessão Solene. (HV)