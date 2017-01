Pela primeira vez, Câmara de Holambra é presidida por vereadora

Numa eleição marcada por troca de acusações, Mesa Diretora é formada por Naiara, Jesus, Lucas e Edson

Helga Vilela

Naiara Regitano Hendrikx (PMDB) tornou-se a primeira mulher eleita presidente da Câmara Municipal de Holambra no início da tarde do último domingo, 1º de janeiro. A sessão, que pode ser chamada de histórica, aconteceu logo após a posse dos eleitos para o mandato 2017-2020. Naiara assumiu uma cadeira no Legislativo para exercer seu terceiro mandato, pois foi vereadora de 2005 a 2012 e vice-prefeita no primeiro mandato do prefeito reeleito Fernando Fiori de Godoy.

Na eleição ela enfrentou e derrotou as candidaturas de Aparecido Lopes (PTB/Cido Urso) e Jacinta van den Broek Heijden (PSDB) ao receber cinco votos. Além do seu, Naiara teve a preferência dos vereadores Edson Picão, Lucas Simioni, Jesus de Souza e Mário Sitta. Cido Urso obteve três: o dele próprio, o de Eduardo da Silva e o de Mauro Sérgio, enquanto Jacinta teve apenas um voto, ou seja, votou em si mesma. Para a vice-presidência da Câmara, com cinco votos foi eleito Jesus de Souza, que além de seu próprio voto, obteve o apoio dos colegas Sitta, Edson, Naiara e Lucas.

Jesus concorreu contra Cido Urso, que terminou com quatro votos (além do dele, teve os votos de Pernambuco, Mauro Sérgio e Jacinta). Lucas Simioni será o 1º secretário – eleito com os votos de Edson, Jacinta, Naiara, Sitta, Jesus e o dele – e Mauro Sérgio conseguiu três (teve também a preferência de Cido Urso e Pernambuco). Já para 2º secretário, cargo que teve candidatura única, foi eleito Edson Picão, que recebeu nove votos.

Articulação

Logo após a eleição de outubro, Cido Urso informou seu desejo de ser presidente na Câmara. Primeiro a discursar após a eleição da Mesa Diretora, disse que ia “registrar uma articulação política”. Revelou que ao mudar de partido – era PPS (Partido Popular Socialista), legenda que elegeu a ex-prefeita Margareti Groot em 2008 –, o prefeito Fernando Fiori de Godoy lhe prometeu a presidência da Câmara em troca de sua filiação ao PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) – sua opção era o SD (Solidariedade). Mas nas eleições, o PTB fez coligação com o SD e PV, e foi “preciso trabalhar dobrado” para não deixar seu amigo e presidente do SD, Serjão, fora do Legislativo. “A partir de agora, dificilmente um político vai me dobrar”, completou, em tom de crítica.

Durante a Sessão Solene, Cido Urso chegou a pedir o voto de Edson Picão, pontuando que “o mundo dá voltas”. Pernambuco parabenizou Naiara, mas fez uma referência ao passado: que ela merecia a vitória pela humilhação que passou durante o último mandato, quando “foi vice no papel”. Disse que já tinha alertado Cido Urso sobre uma possível traição e ainda cutucou Edson em relação ao período em que foi vice de Margareti.

Destacou ainda que o prefeito mentiu, antes da eleição da Mesa, ao dizer que estava tudo bem, independente de quem ganhasse, pois ele tinha um grupo escolhido. Disse ainda sobre possíveis ameaças (sem citar nomes e nem quais eram) nos últimos meses e completou que não era “papagaio de pirata”. Naiara agradeceu o voto e reforçou que exercerá a presidência da Câmara seguindo o Regimento Interno e a Lei Orgânica, além de respeitar a todos, principalmente a população. A primeira sessão ordinária da 7ª Legislatura será dia 6 de fevereiro, às 19h, após o recesso parlamentar.