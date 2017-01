Empossados, prefeito e vice reforçam compromisso por Holambra

Agradecimentos marcaram cerimônia de posse; Dr. Fernando apontou que cidade deu a volta por cima e está pronta para alçar voos

Helga Vilela *

O prefeito reeleito Fernando Fiori de Godoy (PTB), o vice-prefeito Fernando Henrique Capato (PSD) e os nove vereadores eleitos para o mandado 2017-2020 tomaram posse na manhã de domingo, dia 1º de janeiro, em cerimônia realizada no Espaço Ypê. A Sessão Solene foi presidida pelo vereador mais votado nas últimas eleições, Aparecido Lopes da Silva (PTB/Cido Urso), e foi marcada por discursos de agradecimento dirigidos, principalmente, aos familiares e colaboradores de campanha – os quais respondiam por quase a totalidade dos presentes.

Discursos

Último a discursar, Dr. Fernando relembrou o resultado das últimas duas eleições (em 2012 obteve cerca de 65% dos votos válidos, subindo para 80% em 2016) e agradeceu a todos que contribuíram para que, “finalmente”, a “volta por cima” fosse dada e, com a casa em ordem, afirmou que é hora de a Cidade das Flores “alçar voo”. “Holambra está mais forte do que nunca, pronta para seguir avançando”.

Entre as pessoas citadas, agradeceu ao ex-prefeito Celso Capato, “que por três mandatos conduziu com sabedoria e brilhantismo o desenvolvimento da nossa querida cidade, emprestando recentemente toda a sua experiência e capacidade de gestão à vizinha Artur Nogueira”. E dirigiu-se ao filho de Capato, seu atual vice-prefeito, “um jovem com futuro promissor, apaixonado por Holambra como eu e, acima de tudo, uma pessoa íntegra e de caráter com quem tenho o privilégio de dividir uma relação de respeito, parceria e amizade”.

Dr. Fernando apontou que foi encerrado um mandato de grandes dificuldades, mas também marcado por muitas conquistas. E aproveitou para fazer um breve balanço do seu primeiro mandato, desde o pagamento de parte da dívida herdada, cerca de R$ 25 milhões, até as melhorias nas mais diversas áreas e a transparência com os gastos públicos. “O passado de transparência zero ficou para trás e passamos a figurar entre as dez cidades da região, segundo o Ministério Público Federal, com índice de transparência superior às médias estadual e nacional”, reforçou. Também relembrou a situação encontrada em 2013, considerado “um caos”, e garantiu que “Holambra voltou a ser boa notícia”.

“Fizemos muito com pouco e em pouco tempo. As muitas parcerias firmadas nesse período foram fundamentais. Afinal, existem limitações claras para o que o Poder Público é capaz fazer isoladamente, sem apoio. É necessária a compreensão de que todos têm sua parcela de responsabilidade. Felizmente, construímos com produtores, agricultores, empresários e comerciantes uma relação extremamente positiva e crescente de colaboração que viabilizou projetos importantes nas mais diversas áreas”.

E completou: deixamos um legado que vai muito além de grandes obras. “Recuperamos o prestígio, a confiança e a credibilidade junto aos órgãos de governo em São Paulo e em Brasília. Ocupamos, pela primeira vez em nossa história, a presidência do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC). Sob nossa gestão, a menor cidade do conglomerado passou a falar de igual pra igual com gigantes como Campinas e Indaiatuba”.

Ao se dirigir aos vereadores empossados, disse que “não podemos, em momento algum, nos esquecermos de que foram confiadas a nós grandes responsabilidades” e apontou que o resultado da eleição da Mesa Diretora, que aconteceria em sequência, “seja ela qual for, será respeitada integralmente”. “Estejam certos de que vocês terão na Prefeitura um aliado incansável na defesa incondicional dos interesses coletivos do povo holambrense”.

Inspiração

O vice-prefeito, Fernando Capato, apontou que seu pai, Celso Capato, foi sua inspiração para entrar na vida pública e agradeceu a Holambra “por poder trabalhar por ela nos próximos quatro anos”. Citou que acompanha o desenvolvimento de Holambra desde criança (seu pai foi o primeiro prefeito de Holambra, de 1993 a 1996, e voltou para dois mandatos consecutivos, de 2001 a 2008) e se considera “pronto para poder contribuir”. Ao citar as atribuições de um vice-prefeito, reafirmou seu compromisso de estar sempre à disposição de Dr. Fernando para, juntos, governarem com responsabilidade e justiça social, fazendo a “política do bem” e que tenham sabedoria para transformar a vida das pessoas, mantendo os valores e a cultura de todos que escolherem Holambra para morar.

*(com fotos da Galeria – abaixo – gentilmente cedidas por Vitório Zago)