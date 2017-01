Ano termina com tragédia: jovem morre afogado na Nossa Prainha

O adolescente Cleyton Estevão, de 17 anos, que morava em Cosmópolis, faleceu no início da tarde deste dia 31 de dezembro, o último de 2016, quando nadava no lago da Nossa Prainha, localizado na região central de Holambra. Segundo informações de pessoas que estavam no local, o jovem atravessava o lago a nado com amigos quando teve dificuldades e submergiu. A causa provável da morte, embora não tenha sido confirmada oficialmente pela perícia da Polícia Civil, é afogamento. O corpo foi encontrado e resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu (foto das buscas) por volta das 16h30, depois de mais de duas horas de buscas. A perícia esteve no local para liberar o corpo. (AS)