Programa oferece bolsas de estudo para jovens mulheres no exterior

Atenção mulheres jovens, com idade entre 15 e 18 anos completados em 2016.

Até o dia 30 de dezembro, vocês podem se inscrever no programa “Ganhar o Mundo”, que oferece bolsas de estudo para mulheres no exterior.

O endereço eletrônico é http://ganharomundo.com.br

As interessadas devem estar cursando ou ter concluído o ensino médio e ter nível intermediário de inglês.

Trata-se de um programa realizado pela Fundação CSN e patrocinado pela CSN em parceria com a Barnard College, em Nova York, nos Estados Unidos.

Depois do processo seletivo, 30 jovens serão contempladas com curso preparatório para graduação no exterior, incluindo o PREP Course, a cargo da Fundação Estudar, e um curso de inglês online.

Com essa primeira etapa, as candidatas estarão mais preparadas para tentar processos seletivos de universidades internacionais.

E poderão concorrer a bolsas do programa Ganhar o Mundo de até 100% para cursos no exterior.

As 30 mulheres escolhidas serão anunciadas no dia 30 de janeiro de 2017.