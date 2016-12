Donos de cães já contam com playlist para acalmá-los durante queima de fogos

Sabia que animais domésticos sofrem com o barulho da queima de fogos no Réveillon? Então confira aqui como acalmá-los

Se o fim de ano é momento de festas e diversão para as pessoas, para os animais é um período de estresse. Viagens, hospedagem em hotéis e, principalmente, a queima de fogos de artifício na passagem do ano são fatores estressantes para os pets. Pensando nisso, a empresa DrogaVET lançou uma playlist no Spotify para ajudar os tutores na tarefa de acalmar seus pets durante os shows pirotécnicos.

Manter o animal em ambiente seguro, de preferência dentro de casa com janelas e portas fechadas para reduzir o ruído, são dicas importantes. Já o som de músicas clássicas e relaxantes, além de amenizarem o barulho externo, ajudam a tranquilizar os pets. “Além de oferecermos a manipulação de fitoterápicos com propriedades calmantes, que são bastante receitados pelos veterinários neste período, pensamos em colaborar com os tutores também de uma forma diferente, criando esta playlist relaxante”, comenta a farmacêutica e idealizadora da DrogaVET, Sandra Schuster. Para acessar a playlist e aproveitar a seleção musical, basta acessar o link https://goo.gl/w6InEu

Sobre a DrogaVET

Criada em 2004, a DrogaVET está presente em mais de 30 cidades brasileiras e desenvolve medicamentos, suplementos e vitaminas tanto para pets (de companhia), quanto para animais de esporte, ornamentais, silvestres, de exposição e outros. A empresa alia um rigoroso controle de qualidade ao uso racional e eficiente de medicamentos, proporcionando economia aos proprietários, maior aceitação pelos animais e melhores resultados nos tratamentos ministrados pelos médicos veterinários.

Entre os diferenciais da manipulação veterinária da DrogaVET está a possibilidade de produzir formas farmacêuticas variadas que auxiliam a adesão do animal ao tratamento. Exemplo disso são as fórmulas que podem vir em formato de biscoitos com o sabor preferido do pet. As doses também são personalizadas conforme a necessidade e o peso do animal, evitando desperdícios.