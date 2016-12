Sorteios da “Compra Premiada ACE Holambra” serão dia 3 de janeiro

De acordo com a entidade que representa o comércio local, consumidores vão conhecer ganhadores dos prêmios principais e também concorrer a brindes

A Associação Comercial e Empresarial (ACE Holambra) começará 2017 com uma festa tradicional: o sorteio de prêmios da campanha Compra Premiada – etapa Natal 2016. O evento será dia 3 de janeiro, no auditório da ACE, na Avenida das Tulipas, 103 – centro, a partir das 18h30. A expectativa da Associação Comercial é receber dezenas de consumidores para o sorteio e lotar seu auditório. As empresas participantes da promoção também devem participar da festa.

Os consumidores que preencheram cupons durante a validade da promoção Compra Premiada nas lojas e prestadores de serviço participantes irão concorrer a mais de R$ 8 mil em vales-compras (confira relação abaixo). Além de acompanhar o anúncio dos ganhadores, o público que comparecer ao sorteio também concorrerá a brindes surpresa, pois serão distribuídos cupons durante o evento. Conforme a direção da ACE Holambra todos são bem-vindos. Para concorrer, basta comparecer. Confira abaixo os comércios que aderiram à promoção e distribuíram cupons aos clientes:

A Orquídea, Aglomera Magazine, Autoposto Pioneiro, Bel Fashion Magazine, Bola Variedades, Casa Bela Modas, Casa Bela Presentes, Casa da Esfiha, CGC Contabilidade, Eletro Lima, Farma Holambra, Garden Center Cidade das Flores, Legere Contabilidade, Magazine Alcione, Makim Supermercados, Martin Holandesa, Óticas Guarnieri, Pronta Flora, RC Office Assessoria, Relojoaria e Ótica Rozalez, Sabor & Arte, Sia Móveis, Supermercado Eva, Supermercado Imigrantes, Tem Total Modas, Vanilla Ice e Zoet en Zout.

SERVIÇO

Encerramento e sorteio da Promoção Compra Premiada – etapa Natal

Quando? Dia 3 de janeiro de 2017, às 18h30;

Local: na sede da ACE (Avenida das Tulipas, 103, Centro);

Mais informações: 3802-2020 ou www.aceholambra.com.br