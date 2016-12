Restaurante Madurodam prepara ceia especial para o Ano Novo

Quem busca um lugar para a ceia do Ano Novo pode contar com o cardápio especial do Restaurante Madurodam, em Holambra. Confira acima: é de dar água na boca!

E abaixo, a mensagem de final de ano:

Aos nosso Amigos e Clientes, um ótimo 2017

2017 chegou e iniciamos mais uma viagem…

Com um tempo previsto em todo o trajeto de 365 dias.

Carimbem o passaporte, definam cada destino e embarquem na plataforma 2017.

Recomendamos o uso dos sapatos da boa vontade e as camisas do otimismo, evitando, durante a viagem, as saias justas da competitividade e os nós da gravata da ambição desenfreada.

Muito sucesso a todos!!!

Madurodam