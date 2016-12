Confira quem abre ou fecha no período entre Natal e Ano Novo

Confira o funcionamento dos estabelecimentos em Holambra, no período entre Natal e o Ano Novo

– JC Holambra: DEZEMBRO/16

23/12 – Anúncio (Edição especial Natal/Ano Novo)

30/12 (Não teremos circulação do jornal nesse dia)

– JANEIRO/2017

03/01 – Anúncio (edição especial com a cobertura da posse do prefeito, vice e vereadores eleitos, além dos projetos da nova administração de Holambra);

FÉRIAS COLETIVAS NO JORNAL DA CIDADE DE HOLAMBRA, RETORNAREMOS COM AS EDIÇÕES NAS SEGUINTES DATAS:

– 20/01 e 27/01

A PARTIR DE FEVEREIRO/2017 AS EDIÇÕES SAIRÃO NORMALMENTE (TODA SEXTA-FEIRA)

Agora, confira abaixo as datas e horários de funcionamento dos órgãos públicos e demais estabelecimentos na Cidade das Flores:

– Prefeitura Municipal: sem expediente de 26 a 30/12;

– Grande Portal Turístico: Serviço de Atendimento ao Turista:

– 24/12 – das 9h às 12h;

– 25/12 – fechado

– 30/12 – das 9h às 16h;

– 31/12 – fechado

– Restaurante do Clube

– 24/12, 25/12, 31/12 e 01/01/2017 – Fechado

No dia 31/12 haverá Réveillon com ceia no salão social, mas com a organização da equipe do Clube. Para mais informações sobre o evento os interessados devem entrar em contato pelo telefone (19) 3802-2053.

– Zoet en Zout

– 24/12 – até 16h

– 25/12 – Fechado

– 31/12 – até 16h

– 01/01/2917 – Fechado

– Casa Bela Restaurante

– 24/12 – até as 15h

– 25/12 – fechado

– 31/12 – até 15h

– 01/01/2017 – abre às 16h

– Lojas Casa Bela

– 24/12 – até as 15h

– 25/12 – fechado

– 31/12 – até as 15h

– 01/01/2017 – Fechado

– Moinho Povos Unidos

– 24/12 – aberto das 9h às 13h

– 25/12 – Fechado

– 31/12 – Fechado

– 01/01/2017 – aberto das 13h às 17h

– The Old Dutch

– 22/12 – aberto para almoço e jantar

– 24/12 – aberto apenas para a Ceia de Natal (à noite)

– 25/12, 31/12, 01/01/2017 e 02/01/2017 – Fechado

– Sabor & Arte

– 24/12 – aberto até às 15h

– 25/12 – fechado

-31/12 – até às 15h

– 01/01/2017 – Fechado

– Madurodan Restaurante

– 24/12 – aberto até às 15h

– 25/12 – Fechado

– 31/12 – até às 15h

– 01/01/2017 – Fechado

– Martin Holandesa

– 24/12 – das 9h às 18h

– 25/12 – Fechado

– 31/12 – das 9h às 18h

– 01/01/17 – Fechado

– Rancho da Cachaça

– 24/12 – até às 18h

– 25/12 – a definir

– 31/12 – até às 18h (Obs: haverá ceia de Réveillon)

Detalhe: Reserva para ceia do Réveillon até 25/12;

– 01/01/2017 – Aberto