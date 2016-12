Câmara acata parecer do TCE e rejeita contas de ex-prefeita

As contas do ano de 2012, o último da gestão da ex-prefeita Margareti Groot em Holambra, foram reprovadas por unanimidade pela Câmara de Vereadores na sessão extraordinária realizada na noite do último dia 21 de dezembro. Os vereadores acataram a decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que emitiu parecer contrário à aprovação das contas públicas da ex-prefeita.

Antes de ir à votação o parecer ficou à disposição da população por 60 dias, seguindo depois para avaliação da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que é presidida pelo vereador Aparecido Lopes (Cido Urso). O vereador ratificou a decisão do TCE em seu relatório. Também integram a Comissão os vereadores Mauro Sérgio e Jacinta van der Broek.

Parecer

O parecer do TCE, assinado pelo relator Sidney Estanislau Beraldo em dezembro do ano passado, apontou uma série de falhas que, segundo ele, “configuram motivos suficientes para desaprovação das contas”. Entre as irregularidades estão a não aplicação da totalidade de recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), que é destinado à Educação.

Foram apontados, também, problemas no repasse ao Instituto de Previdência Municipal dos Servidores, desrespeito às Leis de Responsabilidade Fiscal e Transparência e a concessão de aumentos restrita somente a parte dos servidores públicos municipais. O parecer aponta ainda um aumento na dívida de curto prazo do município na ordem de 919,4%, passando de R$ 1,2 milhão, em 2011, para R$ 13,1 milhão no ano seguinte, além de acréscimos nas dívidas de longo prazo.

Segundo o relator, a administração de Margareti foi alertada por cinco vezes pelas unidades de fiscalização a respeito do “descompasso entre as receitas e as despesas orçamentárias”. “Mas, nem assim, o gasto obrigatório e adiável foi contido”, afirma o parecer. No final da votação das contas o presidente da Câmara, Pedro Weel, citou que o prejuízo causado pela gestão Margareti Groot passou dos R$ 25 milhões e completou: “foi uma coisa triste que aconteceu no nosso município e esperamos que jamais volte a acontecer”. Dos quatro anos de mandato da ex-prefeita (2009-2012), três de suas prestações de contas foram rejeitadas e apenas uma foi aprovada.

Escoteiros

A sessão extraordinária teve casa cheia: escoteiros e líderes compareceram para acompanhar a votação do projeto da vereadora Jacinta van der Broek, que reconhece a Associação Jangal como sendo de utilidade pública. Assim como a rejeição das contas da ex-prefeita, essa proposta também foi aprovada por unanimidade. Após ser sancionado pelo prefeito Fernando Fiori de Godoy, a propositura se tornará lei e facilitará a busca de recursos para garantir a subsistência do grupo, que foi fundado em 1953 e hoje conta com mais de 200 escoteiros entre 7 e 21 anos.

Cerimônia de posse dos eleitos

A posse do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores eleitos no pleito de outubro está agendada para acontecer no Espaço Ypê no dia 1º de janeiro de 2017, a partir das 10h. Também serão definidos o novo presidente do Legislativo e a nova Mesa Diretora. Com o recesso legislativo em janeiro, a próxima sessão ordinária da Câmara de Holambra está marcada para 6 de fevereiro de 2017, a partir das 19h, na sede do Legislativo.