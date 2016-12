Plantio festivo comemora ações de proteção e recuperação de mananciais

No dia 17 de dezembro cerca de oitenta pessoas participaram do plantio festivo de mudas no bairro Palmeiras, em Holambra. Promovido pela Agência das Bacias PCJ, Comitês PCJ e Programa Nascentes de Holambra, o ato contou com apoio da Prefeitura de Holambra e comemorou o início das ações no âmbito da Política de Recuperação, Conservação e Proteção dos Mananciais dos Comitês PCJ.

“O plantio festivo foi realizado no sentido de chamar atenção para as ações do projeto e também no sentido de marcar a nossa primeira grande ação no âmbito da política de recuperação, conservação e proteção dos mananciais nos Comitês PCJ. As pessoas que participam dos Comitês e a população em geral precisam saber das ações que os Comitês e a Agência das Bacias estão executando para melhorar a situação dos mananciais na nossa região, para que possamos minimizar os efeitos de eventuais futuras crises como aconteceu no passado”, destacou Sergio Razera, diretor presidente da Agência PCJ.

Um dos homenageados no evento foi o presidente da Câmara de Holambra, Petrus Bartholomeus Weel, considerado um dos idealizadores do projeto. O prefeito de Holambra, Fernando Fiori de Godoy, também foi bastante elogiado. “Fizemos da melhor forma que poderia ser feito, juntando forças, mas sem o apoio e o entusiasmo do secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado, Arnaldo Jardim, o projeto não seria tão completo como é. O prefeito é uma figura de destaque nessa questão e muito comprometido com o projeto”, comentou José Luiz Fontes, assessor técnico da Secretaria de Agricultura do Estado.

Ações abrangentes

O programa Nascentes de Holambra conta com ações abrangentes como a implantação de curvas de nível, terraceamento (técnica de conservação do solo destinada ao controle de erosão hídrica, utilizada em terrenos muito inclinados), subsolagem (descompactação do solo), conservação de estradas, implantação de cacimbas para captação de chuvas, plantio de mudas para restauração de nascentes e instalação de biodigestores. Financiado pela Agência das Bacias Hidrográficas do Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Agência PCJ), Fundação Banco do Brasil e Agência Nacional de Águas (ANA), o programa conta com a parceria do Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura de Holambra, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), Unidade Gestora de Projetos(UGP) e Grupo Executivo do Programa Nascentes de Holambra.

Além do Nascentes de Holambra, outras ações vêm sendo adotadas no município, como a implantação de saneamento básico rural com capacidade para atender 1040 famílias e funcionários de estufas nas áreas rurais produtivas do município. Para conduzir os trabalhos, visando melhorar as condições sanitárias na zona rural, a prefeitura e o Saehol contam com a colaboração de inúmeras entidades, como a ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental), ANA, GAEMA (Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente do Ministério Público de São Paulo), governo holandês, empresa Global Wetlands e conselhos municipais (CMDU, CMDR e COMDEMA).