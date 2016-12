ACE Holambra divulga agenda com seis eventos para 2017

O ano novo está chegando e a Associação Comercial e Empresarial (ACE Holambra) já tem uma agenda de treinamentos para 2017. No primeiro semestre a programação traz seis capacitações, todas em parceria com o Sebrae. Voltado para salões de beleza, o primeiro treinamento vai ser realizado em 16 de janeiro, com o tema Contrato de parceria para salões de beleza.

Para fevereiro, no dia 22, o tema da palestra será Contratar trabalhadores temporários. Veja abaixo a agenda completa (as palestras acontecem sempre às 15h, na sala de treinamentos da Associação Comercial – na Avenida das Tulipas, 103, Centro). Todos os treinamentos são gratuitos e as inscrições estão abertas. Os associados também podem solicitar capacitações em sua área de interesse. Para isso, basta falar com a ACE Holambra pelo telefone 3802-2020 ou pelo e-mail comercial@aceholambra.com.br

Eventos já agendados para 2017:

Dia 16 de janeiro: Contrato de parceria para salões de beleza

Dia 22 de fevereiro: Como Contratar trabalhadores temporários

Dia 22 de março: Código de Defesa do Consumidor

Dia 19 de abril: Como terceirizar serviços

Dia 24 de maio: Saiba como adquirir uma franquia

Dia 21 de junho: MEI – Direitos e deveres