Palestra com base na nova lei instrui sobre contratação em salões de beleza

Nova lei entra em vigor em janeiro de 2017; treinamento gratuito na ACE

É comum entre proprietários de salão de beleza a contratação de profissionais, mas aumentar a equipe requer cuidados trabalhistas que nem sempre todos observam. Com a entrada em vigor da nova lei que rege as relações entre patrões e empregados do setor, em janeiro de 2017, os empresários terão novas regras para lidar com funcionários e parceiros.

No dia 16 de janeiro, a palestra Contrato de parceria para salões de beleza, organizada pelo Sebrae, vai instruir sobre contratações feitas com base nessa lei, a 13.352/2016, que entrará em vigor no início de 2017. “Os participantes vão entender mais sobre as questões do mercado de beleza e salões de beleza envolvendo os funcionários e parceiros. A palestra também vai explicar quais são os requisitos para que o contrato de parceria tenha validade perante essa nova lei”, explica a gerente da ACE Holambra, Suzi Celegatti.

As cláusulas obrigatórias, as retenções e pagamentos dos parceiros, as proibições e vínculos empregatícios são outros tópicos do treinamento, cujas inscrições estão abertas na Associação Comercial. Os interessados já podem ligar para o telefone 3802-2020 ou entrar em contato pelo E-mail comercial@aceholambra.com.br