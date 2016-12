Prefeito, vice e vereadores de Posse são diplomados pela Justiça Eleitoral

No dia 15 de dezembro, no Teatro Municipal de Jaguariúna, a Justiça Eleitoral de Pedreira realizou a entrega dos diplomas ao prefeito eleito de Santo Antônio de Posse, Norberto de Olivério Junior (Bertinho da Grimaldi/PSD), da vice Dianora Santos da Cunha (PSDB) e dos 11 vereadores eleitos no pleito realizado em 2 outubro. O ato solene, conduzido pela juíza eleitoral Ana Paula Colabono Arias, marcou o encerramento do processo eleitoral nas cidades de Pedreira, Jaguariúna e Santo Antônio de Posse.

Com isso, estão aptos a tomar posse do cargo, a partir de 1º de janeiro de 2017, os vereadores reeleitos Alfredo Aparecido de Souza (Guinho/SD), Dr. Fernando Serra (Serrinha/PSDB), Ednei Rodrigues Silva (Esquerdinha/PPS) e Adalberto Bergo Filho (Dal do Betoca/PSB), além dos novos representantes eleitos pelos eleitores possenses: Luis Antônio Ferretti (DEM), Hiroshi Onoda (Hiroshi Japonês da Serraria/PTB), Edson Gonçalves Santana (Edson Baiano da Cesta/PRP), Sebastião Henrique de Souza (Neno do Gás/PSD), Joel Oliveira (PSC), Ana Brandão (PMN) e Guilherme Ferreira (PRB).

O prefeito diplomado Norberto de Olivério Junior, que assume o comando do Executivo municipal no dia 1º de janeiro, falou sobre a expectativa para o início de sua administração. “Sabemos que a dificuldade vai ser grande, embora ainda não tenhamos tido acesso às informações da prefeitura. Vamos começar com pouca gente na administração, pelo menos nos primeiros 100 dias, para analisar e ver o que está acontecendo. Já temos algumas atitudes para tomar de imediato, no dia 2 de janeiro, pois precisamos pôr a casa em ordem e começar a trabalhar”.

De acordo com Norberto Olivério, “o povo tem que estar ciente de que o começo vai ser muito difícil porque falta dinheiro e isso dificulta muito. Mas o povo da Posse é ordeiro, compreensivo e tenho certeza de que vão nos ajudar a sair dessa crise. Na adversidade você consegue administrar melhor. Vamos começar bem por baixo, vendo todos os problemas sérios que nós temos e aos poucos ir organizando. Começa a levantar sempre a partir do alicerce e eu não tenho medo disso. Deus é pai, tenho certeza que meu grupo é muito forte e a gente vai dar a volta por cima”, declarou o prefeito eleito.