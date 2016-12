Diplomados, prefeito, vice e vereadores de Holambra tomam posse dia 1º

Helga Vilela

Os mandatos dos “Fernandos” – Fernando Fiori de Godoy (PTB), prefeito reeleito de Holambra, de seu jovem vice, Fernando Capato (PSD), e os dos nove vereadores eleitos para a próxima legislatura, começarão oficialmente no próximo dia 1º de janeiro e faltava apenas a diplomação pela Justiça Eleitoral de Mogi Mirim, que aconteceu na tarde da última segunda-feira, 19, no Clube Mogiano, em Mogi Mirim. Junto com eles, também foram diplomados os prefeitos, vices e vereadores eleitos em Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, Conchal e Mogi Mirim.

A juíza eleitoral conduziu a diplomação e parabenizou a todos na abertura da cerimônia pela “ética, lisura e transparência” da campanha, ao ilustrar que não foram encontradas irregularidades ou Caixa 2 no fechamento das contas. E diante dos recentes escândalos vividos na política nacional, alguns deles exatamente por esse motivo, isso não deixa de ser um alento. Talvez por isso, a juíza lembrou que a eleição aconteceu em um momento em que os eleitores “estavam desacreditados” e esta crise política levou uma multidão às ruas para protestar “por um governo honesto e justo”.

O resultado nas urnas, segundo ela, foi o aumento dos votos brancos e nulos, o que a levou a reforçar que cabe a cada eleito reverter este cenário, mostrando aos eleitores que são “merecedores dos votos”. Assim, clamou para que todos façam uma “administração de forma impessoal e pela coletividade”, governando de forma correta e transparente o “bem público”. Demonstrando satisfação com o dever cumprido, a juíza agradeceu o empenho de todos os funcionários do Cartório Eleitoral de Mogi Mirim.

Segunda diplomação

Logo após a diplomação o prefeito Fernando Fiori de Godoy reforçou que em seu segundo mandato dará prioridade à Educação, lembrando que o Brasil passa por um momento difícil e que, conforme acredita, a crise deve se agravar em 2017. Assim, o foco será oferecer ao holambrense uma formação que lhe garanta a possibilidade de disputar os melhores cargos oferecidos em Holambra e região. Será um governo de “austeridade e muito trabalho”, prometeu. Em seu discurso durante a diplomação, o prefeito de Holambra fez questão de demonstrar seu otimismo com a conquista de um novo mandato:

“É um privilégio e uma grande responsabilidade ser diplomado pela segunda vez para exercer o cargo de prefeito de Holambra, uma cidade reconhecida em todo o Brasil por sua vocação turística e pelo alto nível de qualidade de vida que oferece aos seus moradores. Me sinto honrado pela expressiva votação obtida nas urnas, pela confiança demonstrada pelos holambrenses no nosso trabalho e pela oportunidade de dar continuidade ao processo de transformação que iniciamos há quase quatro anos. Neste segundo mandato iremos avançar ainda mais com a execução de políticas públicas inovadoras e socialmente transformadoras para honrar cada voto de confiança que recebemos da população holambrense”.

Primeiro cargo

Por sua vez, o vice-prefeito Fernando Capato ressaltou ‘estar ansioso para começar o trabalho’. “Até agora ainda estávamos em ritmo de comemoração e agradecimento. Com o diploma, vem a responsabilidade e o desafio de fazer cada vez melhor nos próximos quatro anos”, disse. Fernando Capato reforçou que trabalhará ao lado do atual prefeito sem assumir nenhuma pasta e colaborando no que for preciso para o desenvolvimento de Holambra.

Foram diplomados os vereadores Aparecido Lopes da Silva (Cido Urso/PTB), Jacinta van der Broek Heijden (PSDB), Mauro Sérgio de Oliveira (Serjão/SD), Eduardo da Silva (Pernambuco/PSD), Jesus Aparecido de Souza (Jesus da Farmácia/PSD), Edison Itamar Picão (Edison do Farmácia/PV), Mário Luiz Sitta (PSDB), Naiara Regitano Hendrikx (PMDB), Lucas Simioni (PP).