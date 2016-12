Coleção de Natal tem mini presépio com manjedoura em tamanco holandês

O pequeno presépio cabe dentro do tamanco holandês (foto maior). Os anjos são feitos de pinha e tule. As velas vermelhas ou douradas recebem delicados enfeites para iluminar com maior graciosidade as ceias das festas de fim de ano. Esses são alguns dos produtos da Coleção Natal da Holambra by designers, que está muito criativa. A loja trabalha com produtos diferenciados de artistas, artesãos e designers da região de Holambra e também apresenta artigos utilitários e de decoração elaborados por entidades assistenciais que atuam com projetos de geração de renda. Assim, ao adquirir os produtos da loja, os clientes estão contribuindo para a manutenção de projetos sociais.

Utilizando a pinha como base para as suas criações, a artista plástica Silvana Chiodi, de Artur Nogueira, mais uma vez dá um show de talento. A pinha serve de corpo para anjos e duendes que podem ser pendurados na parede ou colocados graciosamente em cima de móveis. São de pinha também a Nossa Senhora e o São José que cuidam do Menino Jesus na manjedoura construída dentro de um tamanco holandês. Silvana assina, ainda, as velas decorativas em vermelho e dourado, com delicados detalhes em estrelas e poás.

O mesmo material foi eleito por Carolina Kenwolky, de Holambra, em algumas das guirlandas que ostentam o Noel ou bonecos de neve. Já Rose Serra, de Campinas, fez os porta guardanapos na forma de poinsettias vermelhas ou brancas para decorar as mesas de Natal. As bolas em tecido levam o bom gosto da artesã Escolástica Almeida, de Holambra. O boneco de neve no quadro em madeira adornado com fita de juta é da artesã Telma, de Jaguariúna.

Variedade

Na sessão de importados, os anjos em resina branca com singelos detalhes em vermelho são puro charme. Para presentear há sugestões para todas as idades: bonecas em tecidos (da Filhotes da Coruja), camisetas customizadas (de Daniel Nucci, da Paródias), vasos e artigos importados em fina cerâmica, jogos de jantar e de chá, bolsas, organizadores de bagagem, quadros e caixas de variadas formas e tamanhos para diversas finalidades.

Tem também as almofadas laváveis para colorir, da Zoe Store, e os pratos giratórios em vitral ou mosaico do Armazém das Oficinas, marca que representa o Núcleo de Oficinas de Trabalho (NOT) do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, de Campinas. Além de bonitos e decorativos são muito práticos para mesas de jantar redondas e quadradas trazendo os alimentos para perto dos convidados.

A Holambra by designers funciona na Rua Dória Vasconcelos, 51, no Centro de Holambra, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30; aos sábados, das 8h30 às 18h e, aos domingos e feriados, das 9h, às 17h30. Mais informações pelo telefone (19) 3802 8044.

Sobre a Holambra by Designer

A loja foi criada com a proposta de desafiar os artistas das mais diversas áreas a desenvolverem novos produtos ou a customizarem artigos de decoração e, ao mesmo tempo, incentivar os projetos que garantam receita financeira para entidades assistenciais.

Os artistas, artesãos e arteiros são sempre bem-vindos para apresentar ideias e sugestões de artigos utilitários, para decoração ou presentes. A loja também está aberta aos produtos criativos elaborados pelas entidades assistenciais, para auxiliá-las em seus projetos de geração de renda.