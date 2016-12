Concurso de educação no trânsito premia frase mais criativa com smartphone

Sabendo da importância de educar e orientar as próximas gerações, o Concurso Cultural Trânsito não é brinquedo, não vire estatística incentiva crianças e jovens a pesquisar e falar sobre segurança no trânsito. Portanto crianças e adolescentes de 10 a 15 anos, de Holambra e região, podem participar do concurso cultural. A iniciativa é da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) em parceria com a Rádio Estadão, Detran e Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. As inscrições estão abertas e devem ser feitas até 20 de dezembro.

Para participar é só gravar um vídeo ou áudio de até 30 segundos, respondendo à seguinte pergunta: “O que nós podemos fazer para um trânsito mais seguro?”. Os vídeos devem ser postados por seus responsáveis nas redes sociais Facebook, Twitter ou Instagram. Quem preferir, também pode utilizar #TrânsitoNãoéBrincadeira. É importante que o perfil seja público, para que o vídeo seja visualizado também pela equipe do concurso.

Já os áudios devem ser enviados pelos responsáveis por meio do WhatsApp, no número (11) 99481-1777. É necessário indicar que o autor quer participar da campanha #TrânsitoNãoéBrincadeira. A resposta mais criativa ganhará um Smartphone. Portanto, crianças e adolescentes podem aproveitar esse final de semana para produzir os vídeos e áudios. Para responder à pergunta, os interessados podem pegar dicas de segurança no hotsite da campanha.

É só acessar patrocinados.estadao.com.br/vidadepreferencia – Segundo dados do Ministério da Saúde, crianças e adolescentes até 14 anos são as principais vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. Por isso, ações de conscientização para o tráfego seguro são essenciais para a prevenção de acidentes e formação do motorista do futuro. O resultado do concurso será anunciado dia 22 de dezembro. O regulamento completo pode ser consultado no link:http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,confira-o-regulamento-da-promocao-transito-nao-e-brincadeira,10000090593.