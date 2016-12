Empresa norte-americana anuncia nova fábrica em Holambra para 2017

Representantes da empresa norte-americana Smithers-Oasis, responsável pela criação da espuma floral e líder mundial em vendas do produto, estiveram com o prefeito Fernando Fiori de Godoy essa semana para anunciar o início das operações de uma nova fábrica em Holambra, a partir do primeiro semestre de 2017.

O vice-presidente da empresa, Jim Daly, participou do encontro com o prefeito, realizado na manhã de quarta-feira, dia 14, e manifestou o orgulho do grupo em estar na cidade que é centro do mercado florista no Brasil.

“A ampliação das atividades no Brasil reforçam a crença de nossa empresa no mercado e no potencial do país. E quando falamos em Brasil, entendemos que Holambra é hoje o lugar certo”, disse o executivo. Ele explicou que os índices de crescimento do município nas áreas de meio ambiente, transparência e infraestrutura motivaram a escolha da empresa. “Queremos contribuir e crescer junto com a cidade”, esclarece Jim Daly.

De acordo com o diretor geral da Smithers-Oasis no Brasil, Anzélio Cesar Vidal, a sede deverá abrigar inicialmente cerca de 50 funcionários, permitindo a criação de cerca de 30 novos postos de trabalho. A partir do início das operações na fábrica em Holambra, a expectativa do grupo é estruturar e organizar o mercado e a distribuição na região da América do Sul oferecendo novos produtos, que tragam inovação ao setor de produção e conservação de flores.

A empresa, que foi fundada em 1954 por Vernon Lewis Smithers, criador da espuma floral, emprega mais de 800 pessoas, tem 18 fábricas e cinco laboratórios de pesquisa e está presente em todos os continentes.